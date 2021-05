Il sogno di molti di noi è quello di avere capelli più forti, sani e soprattutto lunghi. C’è chi è fortunato e ha capelli che crescono molto in fretta. Altri di noi fanno invece più fatica. Purtroppo, però, non ci sono dei veri segreti e tecniche per far crescere i capelli più in fretta.

Una crescita troppo lenta potrebbe però essere causata da diversi fattori, come abbiamo raccontato in un altro articolo. Anche se quindi purtroppo non esiste una bacchetta magica che ci regala una chioma fluente, per avere capelli più sani, forti e che crescono più in fretta secondo la tradizione ci basta fare questo semplice massaggio.

La salute passa dal cuoio capelluto

Quando pensiamo alla nostra chioma ci concentriamo di solito solo sui veri e propri capelli. Scegliamo quindi i migliori shampoo, balsami, creme e maschere e li curiamo con impacchi a base di olio. Dimentichiamo però che la salute dei capelli passa attraverso un’altra parte del nostro capo: la pelle, e nel dettaglio il cuoio capelluto.

I capelli nascono proprio dal cuoio capelluto, dove si nascondono le radici. Per far crescere di più i capelli concentrarci sulle punte, come abbiamo già visto smontando una diffusa leggenda metropolitana, non serve a niente. Dobbiamo preoccuparci della salute dell’area in cui nascono i capelli.

Un semplice massaggio

Secondo la tradizione i nostri capelli riceveranno più nutrimento e cresceranno di più se ricevono più irrorazione sanguigna. Per ottenere questo risultato bisogna stimolare il cuoio capelluto. Questo procedimento è fortunatamente molto semplice. Possiamo farci questo massaggio da soli e in qualsiasi momento della giornata.

Non ci servono infatti né strumenti né ingredienti particolari. Tutto ciò che dobbiamo fare è massaggiare delicatamente il cuoio capelluto con i polpastrelli delle dita. Il movimento e la stimolazione aiuterà la circolazione sanguigna dell’area. Per avere capelli più sani, forti e che crescono più in fretta secondo la tradizione ci basta fare questo semplice massaggio.

Attenzione però: non bisogna usare le unghie perché possono provocare tagli e lesioni dolorosi e fastidiosi.