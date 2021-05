Le siepi sempreverdi sono spesso utilizzate nei giardini di casa, ma non solo, le troviamo anche nei giardini e negli spazi pubblici.

Molte persone le utilizzano come recinzione e per avere più privacy nella propria abitazione, oltre che per la sua bellezza suggestiva.

È incredibile la ragione ma tutti stanno utilizzando questa comune erba aromatica come siepe del proprio giardino, scopriamola assieme.

Siepe di alloro

Esattamente, proprio così, l’alloro è una pianta resistente e tipicamente mediterranea, adatta quindi alle nostre condizioni ambientali.

Inoltre, l’alloro non ha bisogno di molte cure o attenzioni e si adatta anche ai periodi di siccità estiva.

Questa pianta, essendo una sempreverde, non perderà le sue foglie in inverno, quindi potremo mantenerla verde anche durante i periodi più freddi.

Dovremo solo effettuare le potature e irrigazioni necessarie per mantenerla in salute, dopodiché può durare anche anni.

Quando non viene irrigata in modo corretto tenderanno a formarsi marciumi radicali o inizieranno a proliferare funghi e parassiti.

I ristagni d’acqua sono pericolosi per la sua salute, riducendo il vigore della stessa, potremo aggiungere quindi sabbia drenante per garantire il corretto deflusso dell’acqua.

Durante questa stagione vedremo crescere dei fiori bianchi e successivamente delle piccole bacche nere che la renderanno anche bella da vedere, dandogli un tocco ornamentale.

Bisogna sapere che le foglie dell’alloro sono ricche di Oli essenziali che caratterizzano il suo strepitoso profumo.

Per questa ragione è ottimo per insaporire numerosi piatti e utilizzato nell’industria cosmetica per la preparazione di deliziosi saponi.

Procedimento

Per metterle nel terreno del nostro giardino, dovremo lavorarlo e scavare delle buche distanziate l’una dall’altra.

Posizioniamo dei paletti all’inizio o alla fine della siepe, saranno una guida che ci permetterà di tagliare le foglie e i rami oltre l’altezza prestabilita.

L’alloro è una pianta sempreverde, con fusto eretto, corteccia verde nerastra e foglie ovali di colore verde scuro, lucide nella parte superiore e molto profumate.

