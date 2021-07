Esiste un legame molto profondo tra uomini e animali. Gatti, pesci rossi, criceti, tartarughe marine, tutti hanno dei diritti ben precisi. I cani, però, sono di sicuro i nostri migliori amici. Essi riescono a comunicare con noi tramite diversi canali.

È dovere di un buon padrone ottemperare a tutte le esigenze del suo amico a quattro zampe. Anche quando ci sono problematiche difficili da individuare.

Se vogliamo capire quando il nostro cane sente caldo, dobbiamo fare attenzione a questi segnali per niente scontati a cui molti non fanno caso.

I nostri piccoli amici che abbaiano

I cani sono davvero simpatici e fedeli. Alcuni dicono che gli manca solo la parola. Una domanda fondamentale, infatti, è sicuramente la seguente. Cosa dicono i cani quando abbaiano?

Non è facile dare una risposta esaustiva. Di sicuro ci sono molteplici motivazioni. Può essere segno di noia, di paura, di eccitazione. Un buon padrone sa stare vicino al suo piccolo amico e capire le sue richieste. Nelle prossime righe si affronterà un problema abbastanza diffuso in questo periodo.

Innanzitutto, bisogna ricordare che esistono delle razze che soffrono il caldo di più rispetto ad altre. I pechinesi, i bulldog e i boxer sono più esposti a tale problematica.

Il nostro cane non può dire chiaramente che ha caldo. L’unica cosa che possiamo fare, quindi, è concentrarci su alcuni indizi.

Il nostro amico mostrerà un comportamento alquanto strano. Sarà stanco e inappetente. Non avrà voglia di farci le feste come al solito. Non giocherà con noi. Preferirà stare steso all’ombra.

Il colore delle sue gengive sarà diverso dal solito. Si avranno problemi di deglutizione e disordini vari.

La difficoltà respiratoria sarà praticamente onnipresente. Il cane sarà portato ad iperventilare.

Nei casi più gravi si avranno addirittura delle scariche di vomito o di diarrea. In questo caso, è necessario contattare il veterinario.