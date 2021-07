Le zucchine fanno molto bene alla salute perché sono un alimento idratante e ricco di sali minerali utili per il nostro organismo.

Sono gustosissime, rinfrescanti e molto versatili, visto che si adattano bene a tantissime ricette.

In questa stagione le zucchine spopolano sui banconi di supermercati e fruttivendoli, ma non è sempre facile capire quali siano le varietà migliori (e più buone) da acquistare. Come fare per capirlo? Vediamo insieme quali sono i criteri da tenere sotto controllo prima di mettere mano al portafogli.

Ecco svelate quali sono le zucchine più dolci tra quelle esposte al supermercato

Il primo criterio utile è la stagionalità. È questo il modo migliore per assaporare un frutto della terra e per trovarlo al massimo della sua bontà e genuinità.

Gli altri aspetti da considerare solo la forma, il colore e la consistenza.

Affidiamoci ai nostri sensi

La zucchina deve essere evidentemente sana. Ciò non vuol dire che debba avere una buccia perfettamente lucida e senza segni, anzi. Spesso queste caratteristiche indicano che il frutto ha subito diversi trattamenti artificiali.

Questo non vuol dire che si debba scegliere una zucchina piena di ammaccature, ma che debba semplicemente apparire ben soda e compatta.

Capire quanto siano fresche è molto semplice. Basterà cercare di piegarle su se stesse: se riusciremo a farlo, vorrà dire che avranno già perso gran parte della loro acqua.

In caso contrario saranno davvero perfette.

La grandezza

Diffidiamo dalle zucchine troppo grosse. Meglio optare per quelle medio-piccole, che tendenzialmente trattengono un sapore più gustoso e intenso.

La dolcezza

Un altro aspetto da considerare è la dolcezza. Come capire che gusto hanno le verdure prima di acquistarle? È facile.

Basterà osservarne il colore: infatti le zucchine in tinta verde chiaro sono tendenzialmente più dolci. In questo modo saranno ancora più gustose, e sarà un piacere assaporarle anche solo con un filo d’olio.

