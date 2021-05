Conservare una certa intimità negli spazi all’aperto della propria abitazione è una necessità che hanno davvero in molti. Non è sempre facile trovare delle soluzioni funzionali tanto all’arredo quanto al bisogno di privacy. Lo sa bene chi desidera proteggere la propria permanenza sul balcone dalla vista dei passanti o dei soggetti più curiosi. Una soluzione alternativa a teli e coperture in materiale sintetico risiede proprio nell’utilizzo strategico della vegetazione. Le piante possono aiutare moltissimo a schermare le ringhiere dei balconi di modo da creare una certa intimità nel proprio angolo all’aperto.

Quale pianta è ideale per creare un ambiente intimo e accogliente sul balcone o in giardino

La scelta della vegetazione utile a formare una vera e propria barriera tra il balcone e la strada o i palazzi adiacenti è fondamentale. Sicuramente delle ottime alleate sono quelle piante che hanno una crescita piuttosto rapida e che si sviluppano in verticale. Un esempio efficace e abbastanza economico potrebbe essere il bambù. Per aumentare la privacy sul balcone o in giardino è questa la pianta perfetta da tenere assolutamente che allontana gli sguardi indiscreti. Forse non tutti sanno che esistono in commercio moltissime specie di bambù. Questa pianta si sta diffondendo ampiamente sul mercato per la grande versatilità che possiede. C’è chi sta facendo del bambù una vera e propria fonte di notevole guadagno. Abbiamo illustrato i potenziali vantaggi economici nell’articolo “Quali sono le 3 piante più redditizie da coltivare per guadagnare soldi e avviare un’impresa agricola vincente”.

Tra i vantaggi che offre il bambù possiamo evidenziare il fatto che si tratti di una pianta sempreverde. Le sue particolari caratteristiche lo rendono adatto per schermare e fungere da vero e proprio frangivento negli spazi all’aperto. Il bambù si adatta bene alla vita in vaso purché si tratti di un contenitore piuttosto profondo e ampio. Il terreno ideale per il bambù è fresco e ricco di umidità ma privo di acqua ristagnante. Difatti, uno dei più frequenti errori che si commettono nella cura di queste piante risiede proprio nella creazione di ristagni che causano asfissia radicale.

Queste piante crescono abbastanza rapidamente e si adattano bene agli ambienti soleggiati e ai climi freddi. Per la coltivazione in vaso sicuramente la varietà più indicata è quella nana che può raggiungere anche un metro e mezzo di altezza. Le specie generalmente più utilizzate per questi scopi sono la Shibatea Kumasaca o la Pleioblastus Pumilus. Dunque, per aumentare la privacy sul balcone o in giardino è questa la pianta perfetta da tenere assolutamente che allontana gli sguardi indiscreti.

