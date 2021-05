Sempre più persone oggi scelgono uno stile di vita distante dalla frenesia del traffico e della città. Esse amano piuttosto dedicarsi ad attività lavorative che pongono più a stretto contatto con la natura e con la terra. Nel nostro Paese sicuramente l’industria agricola rappresenta una buona fetta di mercato e le possibilità di crescita sono positive in alcuni settori. Nel mondo dell’agricoltura è utile porre l’attenzione alle tendenze e alle richieste del mercato. Questo consente di bilanciare il rapporto domanda-offerta e rispondere efficacemente alle richieste di mercato. Vediamo allora quali sono le 3 piante più redditizie da coltivare per guadagnare soldi e avviare un’impresa agricola vincente.

Tutto quello che è possibile produrre con il bambù gigante

Oggi l’attenzione all’ambiente descrive un forte imperativo per chi vuole lanciarsi in una nuova coltura. Attenzione che certo non passa solo dalle tecniche che si utilizzano nella produzione della materia prima, ma anche di tutti i derivati. In questo senso, una delle coltivazioni particolarmente interessanti riguarda proprio il bambù gigante. Questa pianta sta rivelando una grande versatilità nella filiera produttiva che va dall’edilizia sino all’arredamento e all’oggettistica. Se ci si guarda attorno, sicuramente ciascuno in casa possiede qualcosa in bambù senza neanche saperlo.

I costi di produzione contenuti e la versatilità di impiego, rendono sicuramente il bambù una pianta sulla quale si potrebbero indirizzare gli interessi dei futuri coltivatori. Inoltre, non è da trascurare un ulteriore aspetto estremamente vantaggioso che riguarda la coltivazione della pianta. Il bambù è fortemente eco-sostenibile sotto molti aspetti: è un sempreverde, quindi produce sempre ossigeno; è completamente biodegradabile e riciclabile; assorbe grandi quantità di Co2; inoltre, la sua raccolta non prevede una deforestazione della piantagione, ma una semplice potatura.

Piante proteiche vegetali per le nuove frontiere dell’alimentazione

Ecco quali sono le 3 piante più redditizie da coltivare per guadagnare soldi e avviare un’impresa agricola vincente. Un altro comparto in forte crescita è quello che interessa le colture proteiche vegetali. L’attenzione dei consumatori si dirige sempre più verso prodotti alternativi a quelli di origine animale per una alimentazione parimenti ricca di proteine. Secondo alcune stime le coltivazioni dei vegetali proteici alternativi ai prodotti animali potrebbe crescere in maniera esponenziale nei prossimi anni. Pertanto, chi sta pensando di inserirsi in un ramo di mercato in crescita, potrebbe approfondire la ricerca su questi prodotti vegetali.

La coltivazione delle meravigliose erbe officinali

Altra coltura che potrebbe raccogliere consensi sul mercato e rivelarsi redditizia è quella che interessa le erbe officinali. A tal proposito, rammentiamo che esiste una vera e propria disciplina governativa su questo tipo di coltivazione. Si tratta di piante d’essenza, piante con effetto medicinale o erboristico e piante aromatiche che negli ultimi anni assistono ad un’ampia diffusione. Si potrebbe pensare dunque a coltivazioni di mirtillo nero, camomilla, rabarbaro, lavanda, l’aloe e tante altre. Ecco quali sono le 3 piante più redditizie da coltivare per guadagnare soldi e avviare un’impresa agricola vincente. Naturalmente, in casi simili è sempre utile valutare le caratteristiche del terreno che si intende coltivare e stilare un business plan sugli investimenti necessari. In molti casi è utile informarsi anche sugli eventuali finanziamenti che l’avvio di una attività di impresa simile prevede.

