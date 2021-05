Quando si va sul mare, dopo un po’ di tempo, fra bagni e racchette, viene sempre una gran fame. Ma come fare per non finire sempre a mangiare gelati e ghiaccioli?

Certo, basta andare al ristorante, ma non sempre ci si può permettere.

E allora come si può fare?

Non sempre si ha tempo di prepararsi il pranzo a sacco e fare un bel picnic sulla sabbia.

Niente paura, ecco i 3 snack più salutari, gustosi e comodi da portarsi in spiaggia.

Cetrioli, pomodorini e melone bianco

Servono solo una piccola borsa frigo e pochi spiccioli.

Dal fruttivendolo comprare un bel cetriolo, una vaschetta di pomodorini datterini e un melone bianco.

Metterli nella borsa frigo e ricordarsi di prendere un po’ di sale e un coltello.

Il gioco è fatto.

Quando si ha fame, si potrà tranquillamente darà una sciacquata al cetriolo e ai pomodorini con l’acqua di mare ed il pasto è pronto. Il cetriolo si mangia così com’è, con la buccia, magari aggiungendo un pizzico di sale. Bello fresco, è una vera e propria goduria. I pomodorini datterini si mangiano al naturale, senza condirli, dolci, saporiti e rinfrescanti. Uno tira l’altro.

Il coltello entra in campo solo adesso, per la conclusione, per il melone bianco.

Facile da tagliare e da pulire, ottimo contro il caldo dell’estate.

Una valida alternativa

Questi tre alimenti sono davvero una valida alternativa ai consueti snack che si consumano in spiaggia. Mangiare sempre gelati confezionati e bere bibite gassate, non fa certo bene.

Inoltre, è molto meglio che prepararsi insalate di riso o paste fredde, che sono meno digeribili rispetto a cetrioli, pomodorini e melone.

Perciò ecco i 3 snack più salutari, gustosi e comodi da portarsi in spiaggia.

Oltretutto alimentarsi così, ossia mangiare verdura cruda e molta frutta, è molto benefico e si dovrebbe farlo sempre, non solo d’estate.