Dopo aver surclassato il settore media le azioni BFC Media potrebbero andare incontro a un brusco ritracciamento. Questo è il destino cui potrebbero andare incontro le azioni di questo titolo azionario che negli ultimi cinque anni ha sempre fatto meglio del settore di riferimento.

I nostri analisti quando si sono occupati per la prima volta del titolo nel maggio 2020 (clicca qui per leggere i report precedenti) hanno visto le potenzialità del titolo e consigliato l’acquisto quando quotava in area 1,36 euro per una performance del 90% nell’ultimo anno.

Dopo tanto correre, però, la valutazione del titolo è molto tirata tanto che tutti gli indicatori basati sui multipli di mercato mostra una chiara ed evidente sopravvalutazione.

Dal punto di vista grafico c’è divergenza tra la proiezione ribassista sul time frame settimanale e quella rialzista sul time frame mensile.

Nel primo caso sono ormai tre settimane che le quotazioni si stanno muovendo all’interno del trading range 2,50-2,66 euro. Solo una chiusura esterna a questi livelli potrebbe dare direzionalità al titolo. Al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Notiamo, poi, che è in corso un segnale di vendita dello Swing Indicator. Al rialzo, invece, potrebbe concretizzarsi lo scenario rialzista tracciato sul time frame mensile.

In questo caso è vero che l’impostazione è rialzista, ma è anche vero che sono ormai molti mesi che le quotazioni si stanno scontrando con la forte resistenza in area 2,9 euro (II obiettivo di prezzo). Una chiusura mensile superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 3,81 euro. In caso contrario potremmo assistere a un ritracciamento fino in area 1,98 euro. Solo una chiusura mensile inferiore a questo livello farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Dopo aver surclassato il settore media le azioni BFC Media potrebbero andare incontro a un brusco ritracciamento: Le indicazioni dell’analisi grafica

BFC Media (MILBLUE) ha chiuso la seduta del 20 gennaio a quota 2,12 euro in ribasso del 3,64% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile