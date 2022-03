Quando superiamo i 50 anni il nostro organismo cambia e di conseguenza può cambiare anche il nostro corpo.

Questo vale sia per le donne che per gli uomini, entrambi soggetti a un repentino calo ormonale a cui corrisponde un possibile rallentamento del metabolismo. Ecco perché sembra più facile ingrassare dopo i 50 anni.

La chiave per arginare l’indesiderato aumento di peso è tutt’altro che segreta: movimento e dieta sana. Ma le domande che dobbiamo porci sono: in cosa consiste una dieta sana dopo i 50 anni? E quale attività fisica fare?

Gli esperti della Fondazione Veronesi hanno cercato di rispondere a questi due quesiti, che avrebbero, in verità, un’unica risposta. Secondo gli esperti, infatti, per rimanere in forma con l’avanzare dell’età bisognerebbe mantenere tonica la massa muscolare.

Per aumentare il metabolismo e non ingrassare dopo i 50 anni bisognerebbe fare quest’attività e mangiare sempre questi alimenti

Molti over 50 si trovano fronteggiare veloci e indesiderati cambiamenti nel corpo. Su tutti, l’aumento di peso.

Gli esperti dicono che per limitare gli effetti dell’età sul peso-forma bisognerebbe stimolare i muscoli. Un buon tono muscolare, infatti, garantirebbe anche un buon ritmo metabolico.

Il metabolismo basale è la quantità di energia richiesta dal corpo per svolgere tutte le funzioni vitali, come la respirazione, la circolazione sanguigna, la digestione. Oltre a questi fattori, anche altri condizionano il nostro metabolismo, come l’attività fisica, i livelli di ormoni e la composizione corporea.

Se il corpo è composto maggiormente da massa magra o massa grassa, fa una grande differenza in termini di metabolismo. La massa muscolare, infatti, consuma circa il 20-22% di energia, contro solo il 4% richiesto dalla massa grassa.

Ecco perché, con l’avanzare dell’età, dovremmo allenarci in modo da mantenere grandi e tonici i nostri muscoli. Al contempo, dovremmo anche cambiare la nostra alimentazione, senza mai trascurare le proteine.

A seconda di cosa mangiamo il nostro corpo consuma più o meno energia

Sappiamo che il nostro fabbisogno energetico quotidiano dovrebbe derivare per circa il 45-60% da carboidrati, il 20-30% da grassi, il resto da proteine.

Con l’avanzare dell’età, però, le quantità di carboidrati e grassi richieste dal fisico tendono a diminuire. Il fabbisogno proteico, invece, resterebbe invariato. Le proteine sono i mattoncini che vanno a costituire i muscoli. Inoltre, il metabolismo proteico richiede una spesa metabolica più alta rispetto alla sintesi di carboidrati e grassi.

Mentre carboidrati e grassi richiedono una spesa energetica rispettivamente del 5-10% e del 2-5%, le proteine possono necessitare anche del 30% delle nostre energie. Ecco perché per aumentare il metabolismo e non ingrassare superati i 50 anni non dovremmo mai trascurare i cibi proteici.

