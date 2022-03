Secondo l’oroscopo, l’influsso dei pianeti e degli astri può prestare alcuni benefici o, al contrario, sfavorire chi è nato sotto un dato segno zodiacale.

Pertanto, per chi ci crede è molto importante tenerne conto per capire come muoversi nel corso di un certo periodo di tempo. In questo caso tratteremo il mese venturo, in modo da cominciare a prepararci il prima possibile al suo arrivo.

Secondo l’oroscopo l’influsso benefico di Marte, Mercurio, Venere e del Sole favorirà questi segni zodiacali ad aprile 2022 e in alcuni casi non solo

L’Acquario avrà trascorso un mese di marzo molto positivo e sembra che la sua fortuna non sia affatto destinata ad arrestarsi ad aprile. Un percorso simile a quello di almeno altri due segni zodiacali.

Sta beneficiando dell’influsso di Marte già dal 6 marzo e lo farà fino al 15 aprile. La presenza di questo pianeta gli permette di apprezzare molto gli amici, la famiglia e in generale tutte quante le persone che gli sono leali.

In questi giorni, è più propenso a lottare in nome di alti valori morali. In più, tende ad avere migliori capacità organizzative rispetto al solito.

Dal 6 marzo fino al 5 aprile Venere è in Acquario e renderà tutti gli appartenenti a questo segno maggiormente attraenti per le altre persone.

Ariete

Dal 20 marzo al 20 aprile, grazie al Sole sarà molto energico sia in ambito relazionale che sul lavoro. Raggiungerà i suoi obiettivi molto facilmente, solo che dovrà fare attenzione a controllare la sua naturale inclinazione all’impulsività, che in questo periodo sarà accentuata. Se ci riuscirà, il successo sarà nelle sue mani.

Dal 27 marzo all’11 aprile, Mercurio gli conferirà una grande capacità di risolvere problemi di ogni tipo. Inoltre, in questo lasso di tempo sarà molto creativo e potrà, pertanto, avere idee originali che potrebbero tornargli utili. La sua leadership naturale risulterà altresì aumentata, siccome comunicherà in modo deciso e convincente.

Gemelli

Mercurio sarà in Gemelli a partire dal 30 aprile fino al 23 maggio. Grazie al suo influsso, gli appartenenti a questo segno mostreranno spiccate doti oratorie e una maggiore sicurezza.

Pesci

Dal 5 aprile al 2 maggio, Venere si sposterà invece in Pesci. Il suo influsso renderà gli appartenenti a questo segno di mentalità più aperta, facendoli risultare maggiormente gradevoli al prossimo. Dovrà fare attenzione, tuttavia, alle persone a cui darà fiducia.

Toro

Dall’11 aprile al 30 dello stesso mese, il Toro avrà una forte propensione a realizzare tutti quanti i suoi obiettivi. Sarà molto concentrato su questi ultimi e questo potrebbe renderlo un po’ lento nella comunicazione con il prossimo, ma allo stesso tempo il rischio di fraintendimenti sarà pari allo zero. Sarà, quindi, un periodo molto tranquillo dal punto di vista relazionale.

