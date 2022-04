Quante volte capita di svegliarsi più volte durante la notte e poi al mattino pagarne le conseguenze? Ci alziamo, nel migliore dei casi, di cattivo umore, avviliti, ma può anche capitare di avere mal di testa per tutta la giornata o altri fastidiosi disturbi.

Si sa che avere un sonno tranquillo è fondamentale per la mente e il fisico e che le cattive abitudini potrebbero trasformare in un disastro quello che dovrebbe essere un riposo profondo.

Per avere un buon sonno dovremmo dormire per più ore di fila, cercando di andare a letto più o meno sempre allo stesso orario. Ma sarebbe ideale anche cercare di coricarci più rilassati possibili, liberando la mente dai pensieri.

Per dormire bene senza svegliarsi durante la notte sarebbe questa la posizione ideale per favorire il sonno oltre i soliti metodi

Anche l’alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo senso, perché se ceniamo e mangiamo cibi troppo pesanti, poco prima di metterci a letto, potremmo avere difficoltà a digerire.

Questo potrebbe rendere il nostro sonno non proprio sereno, portandoci ad aprire gli occhi più volte e ad avere difficoltà a riaddormentarci.

Sicuramente, anche alcune bevande non sarebbero proprio ideali a prendere sonno, come quelle a base di caffeina. Mentre sarebbe consigliabile scegliere tisane naturali rilassanti, che ci aiutano a distendere i muscoli.

L’ambiente circostante è decisamente decisivo per addormentarci nel migliore dei modi. Quindi, dovremo avere un letto e un cuscino comodo e adeguato alle nostre esigenze, ottimizzando la temperatura, le luci, i colori delle pareti, riducendo il più possibile i rumori esterni.

Evitiamo di usare pc, smartphone e televisore quando siamo già distesi, anche per non stimolare emozioni negative.

L’arredamento e la disposizione degli spazi sembrerebbero contribuire a migliorare il nostro sonno, almeno secondo la medicina tradizionale indiana. Dovremmo collocare il letto in modo da rivolgere le gambe verso Nord o Est, questo perché vi è una credenza che afferma che solo i morti rivolgerebbero i piedi a Nord.

Sul fianco sinistro

Mantenere la posizione fetale sembrerebbe essere proficua per dormire bene senza svegliarsi durante la notte. Essa, infatti, aiuterebbe a mantenere la schiena dritta, tenendo un cuscino tra le gambe.

Secondo la medicina alternativa Ayurveda, poi, il lato migliore sarebbe il sinistro, perché migliorerebbe il drenaggio linfatico e facilitando la digestione e favorirebbe la circolazione del sangue. Per questi motivi sarebbe questa la posizione ideale per un sonno profondo e svegliarsi al mattino carichi e riposati.

In realtà, molti preferiscono addormentarsi in posizione supina, a pancia in su, trovando sollievo alla schiena.

Sono tante le scuole di pensiero su quale sia la migliore, questo dipenderà anche da eventuali problematiche posturali, meglio sempre chiedere consiglio al proprio medico.

