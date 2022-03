Non sempre siamo soddisfatti del nostro aspetto fisico, ogni piccolo difetto poi ci sembra un’imperfezione gigantesca. Anche se a volte certe caratteristiche donano proprio quel tratto distintivo ricco di fascino, ma non ce ne accorgiamo e ci ostiniamo a non accettarlo.

Quando si tratta di curve in più, o latro, l’abbigliamento può sicuramente aiutare a valorizzarci, senza ricorrere a scelte estreme di tipo chirurgico. Per quanto riguarda il nostro volto, invece, il vero segreto per renderci favolose è il make up.

Bastano dei semplici segreti per rendere gli occhi profondi e grandi, labbra carnose e viso sagomato. Se ci soffermiamo un attimo davanti allo specchio e usiamo gli strumenti e i prodotti adatti alla nostra pelle, potremo migliorare le nostre potenzialità e nascondere i difetti.

Come truccare occhi piccoli, incappucciati o cadenti per sollevare le palpebre e avere uno sguardo seducente a 50 anni

Truccarsi non è una questione di età, non esiste un limite per poter apparire più affascinanti, cambia solo l’eventuale stile e i possibili colori da applicare. Poi basterà abbinare le tonalità adatte ai nostri colori, come quelli dei capelli, degli occhi o la carnagione. In più, bisognerà distinguere anche le varie occasioni, se dobbiamo uscire di mattina, di sera e per che tipo di attività.

Se abbiamo la dimensione degli occhi piuttosto piccola, potremmo ingrandirli usando sicuramente un buon mascara e un piegaciglia. Solitamente, in questo caso si consiglia un ombretto chiaro e ambrato invece che scuro, ricordando di realizzare il cut crease. Una tecnica degli anni ’60 che crea tridimensionalità ed elimina l’effetto della palpebra cadente.

Per realizzarla, dovremmo tracciare una linea con un ombretto più scuro sopra la palpebra, per dare profondità allo sguardo. Inseriamo la matita nera solo nella rima inferiore a mai nella parte interna, che rimpicciolisce l’occhio. Illuminiamo invece con un tono brillante la parte sotto le sopracciglia e nell’angolo interno dell’occhio.

Tecniche per valorizzare

Attenzione all’eyeliner, anche se di grande moda, questo evergreen, per chi ha palpebre cadenti e occhi incappucciati, è sconsigliato. Se proprio vogliamo usarlo, tracciamo delle linee molto sottili, senza marcare sul finale, con la codina, da potenziare invece se abbiamo l’occhio cadente.

Lo stile smokey eyes è un classico per fare risaltare qualsiasi tipo di occhio. Ma sono anche tutti gli altri dettagli che fanno la differenza, curiamo l’arcata sopraccigliare, dando una forma coerente. Mettiamo fard e blush e scegliamo un bel colore di rossetto per fare risaltare le labbra, più colorato la sera e meno appariscente di giorno.

Ed ecco come truccare occhi piccoli, incappucciati o cadenti senza dover ricorrere ad altre soluzioni, ma sfruttando l’arte del make up.

