Avere una piega sempre perfetta senza andare dal parrucchiere è il sogno di molte donne. Prendersi cura dei capelli non è sempre facile e soprattutto, spesso, il risultato finale non è quello desiderato.

C’è chi ha un capello troppo liscio e non riesce a dare volume alla chioma. Chi, invece, deve lavarli spesso perché le radici si sporcano facilmente. Poi ci sono le donne che hanno i capelli ricci, che non riescono a domarli e gestirli con facilità.

Proprio di questa tipologia di capello ci occuperemo nelle prossime righe.

Per realizzare un riccio ben definito senza piastra ed evitare l’effetto crespo ecco 2 tecniche casalinghe molto in voga

Il capello riccio, un po’ spettinato, è sempre bello da vedere. Dona ad una donna un tocco di personalità e femminilità in più. Esistono tante tipologie di capelli e di ricci, che se non curati nella maniera corretta potrebbero creare alcuni problemi.

Infatti, lavare e asciugare questa tipologia di capello è sempre un terno al lotto. Il risultato finale potrebbe essere un riccio ben definito, oppure una chioma crespa e ingestibile.

Esistono però delle tecniche che potrebbero agevolarci il lavoro e rendere i capelli perfetti. Parliamo del plopping e dello scrunching.

Il plopping è una tecnica molto in voga, semplice da realizzare utilizzando solo una t-shirt di cotone. Come procediamo? Laviamo i capelli e tamponiamoli con un asciugamano in microfibra per eliminare l’acqua in eccesso. Stendiamo sui capelli i nostri prodotti preferiti.

Ora prediamo la maglietta in cotone posizioniamola su una sedia e, piegandoci a testa in giù, adagiamo delicatamente le ciocche sulla t-shirt, facendo in modo che si pieghino su loro stesse.

Ora non ci resta che creare un turbante, fissando e legando le maniche della maglietta. Lasciamo in posa per circa 30 minuti e infine asciughiamo con phon e diffusore.

La seconda tecnica casalinga

Per realizzare un riccio ben definito senza piastra possiamo anche utilizzare la tecnica dello scrunching. Si può eseguire sia a testa in giù che in posizione eretta.

Anche in questo caso laviamo i capelli e tamponiamo (non strofiniamo) con un asciugamano in microfibra per eliminare l’acqua in eccesso. Stendiamo sui capelli le nostre creme preferite.

Ora dobbiamo accartocciare le ciocche dal basso verso l’alto con il palmo della mano.

Anche in questo caso dobbiamo utilizzare una t-shirt in cotone. Andremo a posizionarla sulla mano. Questo per evitare che il capello tocchi direttamente il palmo.

