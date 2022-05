Gli ambienti esterni alla casa non andrebbero mai sottovalutati quando si tratta di arredamento. Sono proprio questi piccoli spazi a contatto con l’ambiente e la natura ad aggiungere all’abitazione quel qualcosa in più. Balconi, piccoli portici e terrazzi incrementano notevolmente il valore dell’abitazione e vale la pena arredarli con cura.

Ma quali dettagli curare e che stili sperimentare se non vogliamo spendere un occhio della testa, ma ottenere comunque un risultato di tutto rispetto? Esiste un piccolo oggetto d’arredo troppo spesso sottovalutato, che può far sembrare il terrazzo più grande o lussuoso, a fronte di un piccolo investimento economico. Prima, però, ecco qualche consiglio utile nell’arredamento di questa zona della casa.

6 consigli fondamentali nell’arredo dello spazio esterno

Mai sottovalutare il potere decorativo di piante e spazi verdi. Si tratta di un modo “vivo” per arredare il terrazzo e renderlo accogliente. Chi preferisce terrazzi coperti o semicoperti può pensare alle pergole bioclimatiche, che coprono la superficie solo in parte. Queste sono orientabili e non fanno perdere il contatto con l’esterno.

I cuscini sono un elemento di grande arredo del terrazzo. Basta posizionarne alcuni di dimensioni diverse su poltrone e piccoli divani da esterno.

Non bisogna sottovalutare neppure l’importanza dell’illuminazione. Piccoli faretti e luci decorative sanno creare un ambiente accogliente e ricercato.

Un piccolo bistrot è fondamentale per potersi godere un caffè al mattino in tranquillità.

Prediligere sempre materiali caldi come il legno e puntare tutto sul minimalismo è la strada maestra da seguire.

Per arredare un terrazzo piccolo o grande spendendo poco usiamo quest’oggetto decorativo che lo rende accogliente e da sogno

Abbellire le pareti di un terrazzo non è una mossa scontata, perché l’uso di determinati colori o trame può ingrandire o rimpicciolire gli spazi. Ma non per forza bisogna ricorrere alla tinteggiatura delle pareti per ottenere quest’effetto.

Non serve nulla più dei quadri per arredare un terrazzo piccolo o grande senza spendere molti soldi. Si può pensare, ad esempio, di appendere dei quadri etnici in tinte calde. L’arte naif è perfetta se il terrazzo presenta mattonelle o pietre vive.

Possiamo scegliere anche di posizionare sulle pareti fiori sottovetro, scelti secondo precisi colori e tonalità. Non solo fiori, però, anche le foglie essiccate di pampas adornano divinamente una parete.

Si può scegliere di posizionare quadri di uno stesso tema e di uguale scala cromatica per realizzare gallerie a parete. Il consiglio è di valutare attentamente la scelta delle cornici e dei loro materiali e un’eventuale resistenza ai raggi UV, se il terrazzo è scoperto.

