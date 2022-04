Una ventata d’aria fresca nell’arredamento di casa non guasta mai con l’arrivo della primavera. Questa è la fase dell’anno in cui moltissime persone avvertono il desiderio di rinnovare qualcosa. Può trattarsi dell’abbigliamento o di un cambio stagione, del colore dei capelli o dell’arredamento di casa. Quello che conta è soddisfare questo desiderio, senza dover spendere cifre da capogiro.

La stanza da letto matrimoniale è il locale di casa che nessuno modifica quasi mai. La testata del letto è la stessa di anni fa, così come la tinta sulle pareti. È quasi impensabile sostituire l’armadio, a meno che non sia danneggiato.

Ma se volessimo apportare qualche novità senza grossi investimenti, la parete del letto può darci davvero tante soddisfazioni.

Come abbellire il muro della stanza matrimoniale

Le mensole e i quadri a galleria sono sempre le scelte più condivise per arredare la testata sopra il letto. Eppure, non si tratta delle uniche possibilità.

Moltissimi si chiedono cosa mettere dietro la testata del letto per non lasciare il muro vuoto e anonimo, perciò oggi vedremo 6 semplici idee per abbellire la nostra stanza.

Una prima soluzione potrebbero essere le boiserie. Si tratta di un elemento decorativo davvero popolarissimo negli ultimi tempi. Quest’oggetto di arredo nascosto è il segreto per una stanza in perfetto stile contemporaneo. Le boiserie si possono realizzare anche in polistirolo e dipingere, senza ricorrere al legno.

Anche la carta da parati è una soluzione davvero ottimale per la parete dietro la testata del letto. Trattandosi di uno spazio molto limitato l’investimento non sarà neppure troppo importante.

6 semplici idee per abbellire la parete della testata del letto invece dei soliti quadri o mensole

Si potrebbe pensare anche a una particolare decorazione pittorica riempitiva. Anche le piccole lampade da parete come le applique rappresentano un’ottima soluzione. Ne esistono tantissime di foggia davvero diverse e tutti spettacolari.

Una piccola bacheca è l’alternativa perfetta per chi è stanco delle solite mensole già viste. Ricorrendo a questo rimedio, si guadagna spazio per riporre oggetti di arredo come libri o vasi. Si può scegliere il materiale preferito, tra legno, plastica e metallo.

Oggi, però, esistono anche tante decorazioni a bassorilievo davvero interessanti. Il gesso è il materiale più indicato, ma chi vuol risparmiare qualcosa può puntare sul polistirolo e dipingerlo bianco gesso. Da lontano l’effetto ottico sarà proprio quello di una decorazione in gesso.

