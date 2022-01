Molti di noi utilizzano Internet per cercare consigli e ampliare le proprie conoscenze. Uno degli aspetti più divertenti ed eccezionali di un account Instagram è quello di riuscire ad entrare in contatto ravvicinato con nuove realtà. Tra le fortune, c’è quella di vedere le opere di fotografi professionisti attuali.

Se ci pensiamo bene è come poter accedere gratuitamente a dei musei di foto. Ecco allora che tutto ciò che ci manca è conoscere il nome di pagine specializzate. In questo caso ci occupiamo di fotografie di animali. Abbiamo già avuto modo di conoscere i 3 account delle star animali con milioni di follower. Ora invece considereremo il lato estetico della natura. Non ci resterà altro da fare che goderci lo spettacolo. Per appassionati di fotografia e animali ecco alcune dritte per seguire account emozionanti ed imperdibili su Instagram.

Una per ogni categoria

Iniziamo con un fotografo italiano che per passione e diletto si è specializzato nel riprendere le pose e i gesti degli uccellini. Questa categoria sfugge normalmente agli scatti di amatori privi di materiale tecnico. Infatti gli uccellini sono rari, piccoli e molto rapidi nei movimenti. Eppure sono parte della nostra vita quotidiana. Il nome della pagina è mauriziomazzantiphoto. Dai fringuelli alle cinciallegre, dagli usignoli ai falchi. I dettagli cromatici delle ali e del piumaggio sono emozionanti. Le foto sembrano scattate in momenti di calma, come se gli animali fossero in posa. Ma ogni foto nasconde appostamenti, strategie e tanta pazienza.

Chiaroscuri degni di Caravaggio e primi piani animali sono invece la specialità del profilo vincentjmusi. Vincent è un talentuoso fotografo del National Geographic seguito da più di 300.000 persone. Riprende cani e, alle volte, gatti in pose aristocratiche e impettite. Gli animali sono ripresi in uno studio. Sembrano assumere un carattere proprio e immediatamente comprensibile. A proposito di animali splendidi, anche se piuttosto comuni, suggeriamo anche l’account photographerjenna. Si tratta di una fotografa svedese specializzata nel ritrarre cavalli in tutte le forme e situazioni, dal riposo in stalla alla libertà in corsa. A proposito, in pochi conosceranno veramente come i cavalli vedono noi esseri umani.

Forse amiamo la biodiversità e siamo curiosi di conoscere specie uniche dai quattro angoli dal pianeta. Ecco allora una proposta che ci renderà molto lieti. Si tratta della pagina joelsartore. L’omonimo fotografo è specializzato da 25 anni nella costituzione del Natgeo Photo Ark. Questo è un progetto che mira a sensibilizzare e a mostrare i santuari delle biodiversità nel nostro Pianeta. Ecco allora che entrare nella sua pagina significa fare un viaggio nella bellezza e nella diversità delle specie animali in cui nessuno è escluso. Tutti gli animali sono considerati come esponenti della bellezza del Mondo in cui viviamo. Seguire la pagina significa così riflettere su aspetti molto più vasti della semplice bellezza di un muso colorato.