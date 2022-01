Il mal di pancia affligge tutti in ogni fase della nostra vita. Da quando siamo neonati a quando siamo vecchi. Le cause possono essere diverse, talvolta molto importanti, altre meno, ma sappiamo tutti cosa si prova quando ci fa male. Se è sempre consigliabile andare dal medico quando non passa per qualche tempo, esistono tanti rimedi per limitare o far scomparire il mal di pancia. Non solo, esso può produrre effetti diversi per il nostro corpo.

L’aerofagia è uno di questi. Spesso avvertiamo il bisogno di espellere i gas presenti nel nostro stomaco e nell’intestino e lo facciamo producendo aria, che sarà poi espulsa in maniera differente. A volte questo accade in maniera naturale mentre dormiamo e non ce ne accorgiamo. Altre volte, invece, abbiamo un bisogno fisiologico di farlo, ma, magari, la situazione non si presta.

Contro rutti e aerofagia oltre alla menta e al limone è questa la tisana migliore per sgonfiare la pancia

Su rutti e scoregge si è costruita gran parte della comicità pecoreccia degli anni Settanta. Commedie che tendevano a enfatizzare fenomeni quotidiani per la gran parte della popolazione. Battute e scherzi che mettevano profondamente a disagio chi li subiva, rendendo le situazioni paradossali e divertenti. Eppure, l’espulsione dell’aria dal nostro organismo, sia dalla bocca che dal sedere, è quanto di più naturale ci sia. Proviamo solo a pensare ai neonati, che lo fanno in maniera assolutamente spontanea e non ragionata. Poi, non appena crescono, però, viene spiegato loro che “certe cose non si fanno”, soprattutto in pubblico.

Per ovviare a questo problema, come dicevamo in precedenza, ci possono essere molti rimedi naturali. Uno di questi è quello di bere tisane alle erbe, ma non solo. Curare l’alimentazione e la dieta, cercare di capire, nel caso il problema si presentasse ripetutamente, quale sia la causa. In questo caso è bene rivolgersi a uno specialista. Se invece la cosa fosse solo momentanea, è comunque buona abitudine quella di assumere bevande che possono aiutare a combattere aerofagia, flatulenze ed eruttazioni.

Caratteristiche della melissa

Possiamo preparare una tisana al finocchio e melissa in maniera molto semplice e veloce. Acquistare dei semi di finocchio e delle foglie di melissa è piuttosto semplice. Possiamo recarci o in erboristeria o presso la grande distribuzione. Certo, per la seconda, detta anche erba cedronella, possiamo anche decidere di coltivarla in vaso. Dal profumo intenso e dalle foglioline simili alla menta, si presta molto bene a essere messa in terra. Essendo una pianta che “cammina” è preferibile non metterla in orti e giardini, perché potremmo ritrovarla un po’ ovunque, come fosse un’infestante. Di conseguenza, è consigliabile piantarla in vaso, per poi essiccarne direttamente le foglie al sole.

Insieme ai semi di finocchio, si possono mettere in infusione con acqua bollente, per una decina di minuti. Al termine, possiamo decidere di berla direttamente, oppure aggiungere del miele per renderla un po’ più gradevole al gusto. Quindi, contro rutti e aerofagia, oltre alla menta e al limone è questa la tisana migliore per sgonfiare la pancia, abbinando il finocchio alla melissa. Un connubio molto utile, che potrebbe farci passare il dolore momentaneo. Se questo dovesse persistere, è buona cosa rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.