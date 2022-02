La difficoltà a evacuare è una condizione che ancora oggi affligge una buona fetta di popolazione. Se ci pensiamo bene, molti di noi in certi periodi potrebbero aver riscontrato qualche problema nell’espellere le feci. È una sensazione alquanto sgradevole che potrebbe causare non pochi disagi nella quotidianità.

Eppure, la stitichezza potrebbe essere la conseguenza di comportamenti alimentari errati, di cui noi saremmo i diretti responsabili. In una dieta equilibrata, infatti, sarebbe importante assumere un certo quantitativo giornaliero di fibre, che aiuterebbero la regolarità intestinale.

Fibre che potremmo integrare nel nostro corpo non solo attraverso ciò che mangiamo, ma anche grazie a quel che beviamo. Per andare velocemente in bagno, potremmo provare una bevanda naturale casalinga da realizzare con un paio di ingredienti soltanto.

Consigli per rimettere in moto l’intestino pigro

Le nostre abitudini di vita potrebbero incidere fortemente sulla capacità di andare in bagno regolarmente. Una dieta sbagliata o alcuni eventi come la gravidanza o i viaggi potrebbero avere effetti indesiderati sulla nostra quotidianità. Anche l’assunzione di certi antibiotici potrebbe contribuire a generare episodi di stipsi.

Per tentare di attenuare i sintomi, potremmo intervenire a partire dalla tavola. Cerchiamo innanzitutto di pranzare e cenare alla stessa ora ogni giorno. Sforziamoci anche di bere molto, poiché l’apporto di liquidi aiuterebbe ad ammorbidire la consistenza delle feci e aiutare l’evacuazione.

Inoltre, cerchiamo di introdurre un buon quantitativo di fibre nella dieta; gli esperti ne consiglierebbero tra i 20 e i 35 grammi al giorno. Se il tempo ce lo permette, poi, mettiamoci in tuta e facciamo un sano e regolare esercizio fisico.

Per andare velocemente in bagno ecco un’efficace bevanda lassativa fatta in casa migliore di acqua e bicarbonato

Oltre ai consigli appena suggeriti, potremmo cercare di risvegliare l’intestino addormentato grazie all’ausilio di un ingrediente amico dell’organismo. Si tratterebbe dei semi di lino. Gli studi rivelerebbero che questo alimento ricco di fibre e vitamine stimolerebbe il metabolismo e difenderebbe la salute intestinale. Altri benefici sarebbero riscontrabili verso cuore, ossa e sistema nervoso.

Per sfruttare il potere di questo ingrediente potremmo realizzare una semplice bevanda calda stimolante. Ci basterà far bollire dell’acqua in un pentolino, versarla in una tazza e aggiungere un paio di cucchiai di semi di lino. Lasciamo l’infuso a riposo per una notte prima di filtrarlo, aggiungere un cucchiaino di miele e finalmente sorseggiarlo caldo.