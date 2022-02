Naso chiuso e catarro ci affliggono non solo in inverno con raffreddori e sinusiti, ma anche in primavera con l’arrivo delle allergie. Niente è più penalizzante del non poter respirare bene e dell’essere costretti a soffiarci continuamente il naso. Per non parlare dell’aspetto estetico. Il naso rosso e pieno di muco non ci rende sicuramente affascinanti. Che fare allora? Oltre ai soliti trattamenti, possiamo ricorrere a diversi rimedi di origine naturale, come l’acqua di Sirmione. È un’acqua famosa in tutto il Mondo che prende il nome da Sirmione, una località sul lago di Garda dove si trova una stazione termale che ha lo stesso nome.

Gli alleati della nostra salute

L’acqua di Sirmione è un’acqua minerale sulfurea salsobromoiodica. Vuol dire che contiene zolfo, sodio, bromo e iodio, minerali preziosi per la nostra salute. Ha un’origine molto antica. Risale a 10.000 anni fa, quando l’acqua raccolta in un bacino di montagna comincia lentamente a discendere attraverso la roccia, fino a 2500 metri di profondità. Si arricchisce di minerali e raggiunge i 69 gradi di temperatura. Poi riaffiora in una sorgente sotto il Lago di Garda e viene scoperta casualmente nel 1889 da un palombaro di nome Procopio, a 20 metri di profondità. L’acqua viene utilizzata nelle terme e commercializzata in spray nasali o fiale per aerosolterapia. La raccolta avviene direttamente alla fonte attraverso un sistema di tubature in acciaio inox che ne preservano le caratteristiche.

Combattere allergie e sinusiti e liberare il naso chiuso con un trattamento termale adatto anche ai bambini, in spray o per aerosolterapia

L’acqua di Sirmione può essere usata nella cura di diverse patologie, ma è nota soprattutto per i benefici che apporta alle mucose delle vie respiratorie. Se soffriamo di sinusite o di allergia o se semplicemente abbiamo il raffreddore sappiamo quanto fastidio può causare un naso chiuso. L’acqua di Sirmione scioglie il muco e decongestiona il naso liberandolo non solo dal catarro ma anche dalla presenza di virus e batteri. Per le sue componenti assolutamente naturali può essere usata anche dai bambini e dagli anziani.

Secondo gli esperti avrebbe anche un’azione antinfiammatoria e rafforzerebbe le difese immunitarie. Inoltre trova impiego nella cosmetica e viene usata come base per la creazione di creme di bellezza. Nei centri termali di Sirmione si praticano anche terapie per la cura di patologie osteoarticolari e reumatiche. Se non abbiamo la possibilità di frequentare le terme possiamo trovare l’acqua di Sirmione nelle farmacie e nelle parafarmacie. È particolarmente utile per combattere allergie e sinusiti e liberare il naso dal muco. È disponibile in flaconcini per l’aerosol o in confezioni spray pronte per l’uso. Non presenta controindicazioni, ma come sempre è opportuno consultare il medico di fiducia prima di usarla.

Lettura consigliata

Il mal di schiena nella zona lombare potrebbe essere il sintomo di un comune disturbo che si può curare in questo modo