Passato il Capodanno quasi blindato molti potrebbero avere l’idea di fare una vacanza, magari al caldo. Andare via qualche giorno, non importa dove, ma mettere alle spalle un Capodanno senza balli e botti per iniziare il 2022 in pieno relax. Scatta quindi la corsa alla vacanza invernale e grazie alle molte disdette causa pandemia e variante Omicron, le occasioni potrebbero essere numerose. Ecco 4 suggerimenti per spuntare i prezzi migliori, per andare in vacanza e volare in aereo al prezzo più basso questa è la pista giusta.

L’Italia offre delle mete incredibili. Chi ha qualche giorno e non sente il desiderio di sciare, anche vicino a casa troverà delle località splendide da visitare. In qualunque posto d’Italia una persona abiti è quasi sicuro che a poca distanza ha luoghi fantastici in cui trascorrere qualche giorno. Chi non scia ecco 3 suggestivi borghi tra leggende e incanto da visitare in inverno.

Per andare in vacanza e volare in aereo al prezzo più basso questa è la pista giusta

Col web trovare un posto dove dormire è semplicissimo e anche conveniente, perché si possono confrontare le varie offerte. Sono numerose le piattaforme su Internet che offrono la comparazione dei prezzi, soprattutto per quanto riguarda i voli. Per chi decide di prendere l’aereo, scegliere il volo più conveniente è semplice ma non è facile. Chi se lo può permettere potrebbe anche optare per un volo privato low cost. Ecco come si può viaggiare su un jet privato a prezzi stracciati.

Chi invece decide di volare con una compagnia, la soluzione migliore è la consultazione delle piattaforme che comparano i costi dei vari voli. Queste piattaforme offrono anche il servizio di vendita dei biglietti. Ma il viaggiatore che consulta una sola piattaforma è veramente sicuro di avere preso il biglietto più conveniente a parità di condizioni?

Quando si sceglie un volo meglio non fermarsi alla prima offerta e soprattutto non limitarsi alla ricerca su una sola piattaforma. Spesso la stessa ricerca su siti diversi può dare risultati diversi. Inoltre, una volta individuato il volo, verifichiamo sul sito della compagnia se quello stesso biglietto ha un costo minore. Questa situazione è rara ma a volte accade. Dedicare qualche minuto in più alla ricerca del volo più conveniente può fare risparmiare molti soldi.

Il momento migliore per acquistare il biglietto aereo

Chi non vola last minute e può decidere quando partire, può risparmiare molto comprando il biglietto in anticipo. Alcuni studi fatti da associazioni dei consumatori, indicano qual è il momento migliore per l’acquisto. Per spuntare i prezzi più bassi è meglio comprare il volo tra una settimana e 3 mesi prima dalla data ipotetica della partenza.

Infine, attenzione alle regole della compagnia riguardo il trasporto bagagli. Ogni società ha le sue modalità e i suoi costi, quindi meglio informarsi bene prima di acquistare il biglietto per evitare brutte sorprese.

