La fine dell’anno si avvicina e con questa le vacanze natalizie. Molti potranno prendersi una settimana di vacanza, magari a gennaio. Altri potranno sfruttare i fine settimana. Questi giorni di relax potrebbero essere l’occasione di una vacanza diversa, riposante ma anche stimolante visitando luoghi incantevoli. Quindi per una volta nel fine settimana niente sci ma 3 suggestivi borghi tra leggende e incanto da visitare a dicembre o per Natale.

L’Italia è ricca di mete da visitare. Molte delle nostre città sono celebri a livello planetario come Firenze, Roma, Venezia, Milano, sommerse da ondate di turisti specialmente nelle feste natalizie. Chi non ama la folla può dedicarsi alla visita di piccolissimi agglomerati urbani o borghi poco conosciuti eppure ugualmente suggestivi e ricchi di storia. In queste piccole località si può rimanere a dormire una o più notti magari appoggiandosi ad agriturismi nei dintorni. Oppure si possono visitare in una giornata se la distanza lo permette.

Chi si dedica allo sci in genere utilizza il fine settimana per questa attività sportiva. Tuttavia può essere utile dedicare alcuni fine settimana a fare qualcosa di diverso anche perché magari non sempre si può andare a sciare. Visitare dei borghi carichi di storia può essere un modo rilassante di trascorrere un fine settimana di dicembre o di gennaio.

Chi è in settimana bianca sulle Dolomiti potrebbe cogliere l’occasione di andare a visitare Funes. Questo borgo è uno dei più incantevoli delle Dolomiti. Si trova nella Valle Isarco, in Alto Adige. Impossibile non visitare nelle vicinanze il Castello Sommo, conosciuto anche col nome di Summersberg, costruito all’inizio del 1200. Anche la chiesina di San Giovanni, del 1774, è famosissima perché sembra fatta di marzapane.

In Lombardia ai confini con la Svizzera sorge il borgo di Tirano il cui centro storico è di una bellezza da non perdere. Il Santuario della Madonna del Tirano è una tappa immancabile per le sue pregiate opere d’arte. Il suggestivo Castello Omodei è un altro luogo da visitare. Infine gli amanti dei panorami mozzafiato potranno ammirare le meravigliose valli alpine prendendo il Bernina Express.

Chi ama i borghi e le atmosfere medievali questo luogo tra Firenze e Pisa regalerà emozioni e suggestioni che lasceranno a bocca aperta. Chi, invece, preferisce le atmosfere misteriose sempre in Toscana dovrebbe fare visita al borgo di Bergiola. Questo borgo vicino alla frazione di Pieve San Lorenzo nel comune di Minucciano, Lucca, è totalmente disabitato e ridotto a rudere. Bergiola fu abbandonata dopo il terremoto del 7 settembre 1920. Da allora si moltiplicano le leggende su questo borgo, come quella di un enorme serpente che si muoverebbe tra le case abbandonate.

