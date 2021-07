A chi non piacerebbe viaggiare, vedere nuovi posti, vivere in nuove realtà? E a chi non piacerebbe farlo gratis, ovvero viaggiare e vivere in nuovi posti senza spendere 1 euro? Può sembrare un sogno, ma in realtà è molto più semplice di quello che si pensi. Ecco 5 straordinarie soluzioni che pochi conoscono per viaggiare e vivere gratis nel mondo.

Viaggiare gratis, vedere nuovi posti e magari essere anche pagati mentre si viaggia, può sembrare un sogno impossibile. Invece possiamo trovare delle soluzioni che permettono di muoversi e vivere in nuovi posti non solo senza spese, ma a volte avendo anche uno stipendio. Sono esperienze limitate nel tempo, che possono durare qualche mese come un anno, magari due. Ma alcune di queste potrebbero andare bene anche per chi decide di fare una scelta di vita.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

5 straordinarie soluzioni che pochi conoscono per viaggiare e vivere gratis nel mondo

Una soluzione è rivolgersi a organizzazioni no profit che selezionano persone per attività di volontariato. Per esempio delle ONLUS cercano candidati per lavorare all’interno di ambiti rurali. Le mansioni consistono nella raccolta della frutta, nell’aiuto domestico, nell’insegnamento di una nuova lingua ai figli o in altre attività. Queste esperienze possono durare da poche settimane ad alcuni mesi. In questo modo si possono visitare Paesi come l’Australia o il Centro America. In cambio si hanno vitto e alloggio gratis.

A chi piace questo genere d’esperienza, può trovare lavoro in un Kibbutz in Israele. Oppure può lavorare anche in colonie estive sparse nel mondo, come autista, istruttore o insegnante di lingua. Alcune organizzazioni cercano volontari per campi di lavoro in Africa.

Grazie all’house sitter si può vivere all’estero in un posto d’incanto, in ville meravigliose. L’house sitter è banalmente un custode, ma di ville incredibili. L’house sitter si deve occupare della manutenzione della casa, del giardino, magari degli animali se ci sono, mentre i proprietari sono assenti. In cambio si può godere di tutte le comodità che offre la location. Le offerte si possono trovare con una ricerca sul web.

Se una villa con piscina non è quello che cercate e vi attira il mare aperto, esiste un intrigante soluzione. Potete sempre trovare lavoro su navi da crociera o anche yacht. Sul web si possono consultare siti appositi che hanno come obiettivo quello di reperire figure per lavorare su barche a vela, yacht privati o navi da crociera.

Approfondimento

Come si può viaggiare su un jet privato a prezzi stracciati