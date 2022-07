A volte, guardare sui social network le splendide fotografie delle vacanze degli altri può generare un po’ di frustrazione. Questo perché, purtroppo, non tutti credono di potersi permettere una vacanza. Ed è come se gli scenari paradisiaci che si susseguono nel Mondo fossero eternamente inaccessibili. Mari incontaminati che lambiscono spiagge di velluto bianco. Paesi esotici, profumati di spezie dai colori sgargianti. Templi e monumenti immersi nelle foreste tropicali. Scoprire le meraviglie del pianeta Terra è ancora una possibilità percepita come un privilegio, riservato a pochi fortunati detentori di cospicui capitali.

La buona notizia è che esistono 7 trucchi per viaggiare spendendo poco, senza privarsi dell’essenziale. Anzitutto, è necessario comprendere se stessi e i motivi per cui non ci si sente in grado di finanziare una bella vacanza. È probabile che alla base di questa insoddisfazione ci sia una gestione svantaggiosa delle proprie entrate. Questo è un problema risolvibile, nel momento in cui si riesce a capire quali siano le spese evitabili che rendono le persone un po’ più povere. Molto spesso si tende a risentire di una percezione sbagliata del concetto di “utilità”, oltre che a lanciarsi in acquisti poco ponderati e dettati solo dall’abitudine. Non bisogna lasciarsi scoraggiare, ma rivedere il proprio piano di priorità.

Inoltre non è da sottovalutare il potenziale del cashback, che spesso permette di ottenere un rimborso su molti acquisti effettuati. È sufficiente scaricare una delle tante applicazioni dedicate.

7 trucchi per viaggiare spendendo poco e non rinunciare a una vacanza strepitosa all’insegna di avventura, relax e divertimento

Per riuscire a organizzare una vacanza disponendo di un budget limitato è necessario prestare attenzione ai voli, optando per gli aeroporti più grandi e rinomati. Spesso è lo scalo su piste d’atterraggio più piccole a gonfiare i prezzi. I grandi aeroporti sono comunque dotati di una rete di infrastrutture che consentono di raggiungere la meta desiderata con pullman e treni dai prezzi abbordabili. A parte questo, la ricerca deve andare oltre ai trasporti low cost. Infatti esistono luoghi raggiungibili con compagnie aeree molto economiche ma, giunti a destinazione, si scopre che i costi relativi al vitto e al pernottamento sono troppo alti. Il web è una enorme finestra sul Mondo.

È necessario consultare a fondo i siti dedicati alla prenotazione di alberghi e ristoranti per fare un preventivo realistico. Oltre che optare per i periodi fuori stagione, durante i quali un’infinità di mete turistiche riservano comunque atmosfere bellissime e riservate, si risparmia molto prenotando last minute. Ovviamente, questo richiede un minimo di elasticità mentale. Non bisogna aggrapparsi all’idea di un solo itinerario, ma valutare più alternative contemporaneamente, in modo da intercettare quella più economica e disponibile all’ultimo minuto.

Il modello di locazione turistica basato sulla ricezione fornita da una famiglia del luogo, che mette a disposizione locali e stanze, è sempre vantaggioso. Optare per un bagaglio a mano è essenziale per tagliare i costi. Fortunatamente, d’estate non è così complesso concepire una valigia minimale. Non bisognerebbe farsi abbagliare dalle offerte dei villaggi turistici. A meno che non ci si porti un’intera famiglia al seguito, per un viaggio da soli o in coppia la formula all inclusive non sarebbe sempre conveniente.

