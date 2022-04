Non riuscire ad andare in bagno può essere un vero disagio e chi soffre di stitichezza lo sa bene. Oltre al fastidio e al dolore, se si è fuori casa c’è sempre il timore di non sentirsi improvvisamente bene. Senza contare che durante i viaggi la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente. Nel caso si soffrisse di stitichezza occasionale, i rimedi naturali talvolta potrebbero aiutare ad alleviare il problema. Ogni persona potrebbe aver trovato degli alimenti che la aiutano a sentirsi meglio. In generale, però, ce ne sono alcuni che avrebbero specifiche proprietà lassative da tenere sempre in considerazione, sotto il consulto del medico.

Per andare finalmente in bagno è questa la sostanza che combatterebbe la stitichezza stimolando l’intestino e rendendo le feci morbide

Quando occasionalmente capita di non riuscire ad andare in bagno, sono diversi gli ingredienti naturali che sarebbero d’aiuto. Tra questi si trovano certe tisane, ma anche alimenti che si usano quotidianamente in cucina e integratori. Una sostanza particolare che potrebbe essere d’aiuto è la mucillagine. Si trova in diverse piante e ha la funzione di assorbire e trattenere l’acqua. Quando ciò accade, la mucillagine si dilata e, per questo, risulterebbe utile anche per il corpo umano. Infatti, quando la mucillagine arriva nell’apparato digerente e si dilata, stimolerebbe il transito intestinale. Ammorbidirebbe anche le feci, facilitando ulteriormente il loro passaggio.

Sarebbe anche utile per altri motivi grazie a questa sua caratteristica molto particolare. Ad esempio, dilatandosi nello stomaco ridurrebbe l’appetito. Inoltre, sembrerebbe che le mucillagini possano lenire le infiammazioni dell’apparato digerente e ridurre l’assorbimento di zuccheri e colesterolo nell’organismo.

Come assumere le mucillagini delle piante in 3 modi semplicissimi

Dato che la mucillagine è una sostanza poco conosciuta, sarebbe utile sapere come si assume. Ci sono due modi principali per ingerirla: sotto forma di integratori oppure in una tisana. Talvolta è possibile trovarla anche come sciroppo. In particolare, tra le più conosciute e usate c’è la mucillagine di malva. Per un supporto ulteriore, si può chiedere al proprio farmacista di fiducia.

Ma questo non è l’unico rimedio per andare finalmente in bagno in modo naturale, perché ad esempio si possono bere altre due tisane casalinghe semplicissime. Per combattere il fastidioso problema dell’intestino pigro si potrebbe provare anche una particolare corteccia da assumere sotto forma di compresse oppure anche in una tisana.

