Sono molte le persone che soffrono di stitichezza, un problema intestinale che può impattare sulla qualità della vita causando molti disagi. Se ne può soffrire per un breve periodo, per esempio durante un viaggio, oppure più a lungo.

Nel caso di stitichezza occasionale, si potrebbero applicare diversi rimedi naturali che richiedono pochi ingredienti. Si possono ad esempio preparare due semplici tisane casalinghe buone e salutari che aiuterebbero a stimolare l’intestino.

C’è anche un altro ingrediente sconosciuto a molti che potrebbe essere veramente di aiuto. Prima di assumere qualunque rimedio, è opportuno consultare il medico, perché potrebbero esserci problemi di intolleranza o di incompatibilità con farmaci e patologie.

Per aiutare l’intestino pigro proviamo questo rimedio naturale contro la stitichezza occasionale che aiuterebbe ad ammorbidire le feci

Chi ha problemi intestinali occasionali, come coliche e flatulenza, potrebbe provare un infuso con una sola erba aromatica sempreverde da preparare comodamente a casa. I gas intestinali si potrebbero calmare anche grazie a una spezia molto comune.

In caso di stitichezza, sicuramente una dieta sana ed equilibrata può essere un valido aiuto. In particolar modo, un’alimentazione e un’idratazione adeguate potrebbero alleviare e prevenire i sintomi. Una cosa altrettanto importante sarebbe costituita dal mantenere una certa organizzazione dei propri pasti, cercando di consumarli all’incirca negli stessi orari.

A volte, però, questo può non bastare e diventa necessario assumere dei lassativi, sotto forma di farmaci oppure di rimedi naturali. Ne esistono di diversi tipi, che agiscono in maniera differente, per questo bisognerebbe capire quale assumere a seconda della situazione in cui ci si trova.

Come alleviare i sintomi della stitichezza occasionale con la Cascara

In caso di stitichezza occasionale si può provare la Cascara, la corteccia della pianta nota per i suoi effetti lassativi.

Per aiutare l’intestino pigro proviamo questo rimedio naturale che sarebbe utile perché contiene gli antrachinoni, dei composti che favoriscono l’attività intestinale. La loro proprietà è quella di facilitare la contrazione dei muscoli del colon e far aumentare la secrezione di acqua e sali da parte dell’intestino. In tal modo, le feci saranno più voluminose e morbide, quindi più facili da eliminare. L’effetto si può vedere a partire da 6 o 12 ore dopo l’assunzione.

La Cascara si può assumere per alleviare i sintomi della stitichezza occasionale massimo due volte a settimana e per non oltre due settimane.

Si può trovare sotto forma di compresse, ma è anche possibile prepararla in una tisana. Si tratta di un metodo naturale molto semplice, ma è importante stare attenti all’assuefazione dovuta a un uso prolungato.