Per andare di corpo e controllare il colesterolo anche a Natale ecco l’ortaggio amico della linea

Durante questo periodo per chi deve tenere a bada il colesterolo può diventare davvero difficile. Inoltre le tantissime cene e pranzi in più rispetto alla normale routine possono far sballare i nostri orari e abitudini anche fisiologiche. Pertanto quest’ortaggio potrebbe essere una buona soluzione per regolare il transito intestinale e tenere a bada il colesterolo.

Il periodo natalizio è piuttosto frenetico sia per chi lavora sia per chi sta a casa tra figli, faccende domestiche, pranzi e cene in famiglia. Tra le mille corse di tutti i giorni si aggiunge quella ai regali e alla ricerca del menù per accontentare tutti i nostri ospiti. Sembra che il tempo da dedicare a noi stessi sia ancora di meno e a risentirne può essere soprattutto il nostro intestino. Quando i nostri orari e routine si sballano, anche i nostri ritmi interni ne risentono. Sentirsi gonfi e costipati incide anche sull’umore e sul nostro benessere generale.

Per questo, per non rovinarsi le feste e soprattutto l’armonia familiare, è importante cercare di consumare alimenti giusti che favoriscano il transito intestinale. Lo stesso vale per chi deve seguire un determinato regime alimentare per tenere a bada il colesterolo e/o il diabete. Un aiuto fondamentale viene dalla natura che per ogni stagione offre prodotti in grado di fornire tutti i principi nutrizionali necessari per il benessere dell’organismo. Proprio in questo periodo troviamo un ortaggio che può considerarsi un grande alleato per la salute dell’uomo.

Per andare di corpo e tenere a bada il colesterolo cattivo ecco cosa portare in tavola

Si tratta del cavolfiore, di stagione da ottobre ad aprile, un ortaggio appartenente alla famiglia delle Brassicaceae. Per chi ha problemi di stipsi potrà portare in tavola quest’ortaggio in grado di tenere a bada il colesterolo. In particolare, il suo consumo apporta una buona quantità di fibra. Una sola porzione soddisfa un quinto del quantitativo raccomandato giornaliero. In questo periodo portare in tavola il cavolfiore, nelle sue diverse ricette, è un’ottima soluzione per andare di corpo e tenere a bada il peso.

Infatti la tipologia di fibra contenuta in quest’ortaggio è in grado di formare un gel già nello stomaco capace di fornire un senso di sazietà. Questo tipo di fibra inoltre è utilizzata anche dai microorganismi buoni che si trovano nell’intestino e hanno un ruolo positivo per l’intero organismo. Inoltre il cavolfiore è utile per controllare l’assorbimento di colesterolo e zuccheri. In questo periodo natalizio, potrebbe essere pertanto la soluzione migliore anche per chi deve seguire un regime alimentare ipocalorico per tenere sotto controllo il colesterolo. È inoltre ricco di sali minerali come potassio e fosforo e di vitamina C.

Come prepararlo per non perdere i suoi nutrienti

Per non perdere i suoi nutrienti è preferibile consumarlo crudo, marinandolo in un’emulsione di olio extravergine d’oliva, erbe aromatiche e succo di limone. O ancora all’insalata, dopo averlo cotto a vapore o in acqua bollente per meno di 10 minuti. Una volta raffreddato potremmo condirlo con l’olio extravergine d’oliva, noci, limone e un pizzico di sale. Pertanto potrà accompagnare i secondi o l’antipasto la sera della vigilia, saziarci e farci sentire bene.