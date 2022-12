Forte discesa dei mercati americani e internazionali con le decisioni delle Banche centrali sui tassi di interesse che sono stati alzati dello 0,50%. Non si è capito se questo sarà o meno l’ultimo rialzo, oppure si continuerà ancora fin da subito. Ecco perchè oggi è importante a Wall Street! E non è scontato.

Il rialzo dei tassi porta molti benefici per gli investitori, ma molti reputano che essi possano far scendere i mercati azionari.

Procediamo per gradi.

La giornata di contrattazione del 19 dicembre si è chiusa ai seguenti livelli:

Dow Jones

32.757,54

Nasdaq C.

10.546,03

S&P 500

3.817,66.

Nonostante la tendenza giornaliera e settimanale sia ancora ribassista, ieri sono stati raggiunti livelli di supporto importanti. Da questi oggi si potrebbe ripartire. Se non accadesse la situazione grafica si potrebbe complicare con possibili discese anche del 10/15% nei prossimi 30 gironi e forse superiori fino a marzo. Come al solito si procederà per step e gli obiettivi di prezzo non “non sono oro colato” ma per un mero orientamento. Oggi ci chiediamo: panico a Wall Street o siamo arrivati a un punto dove comprare azioni?

Momento cruciale per capire la prossima direzione dei prezzi

Ieri alcuni oscillatori sui minimi di giornata hanno iniziato a indicare la possibilità di uno stop temporaneo delle vendite. Inoltre, sugli oscillatori si sono formate delle divergenze negative.

Oltre a questi elementi ravvisiamo altri aspetti positivi. Gli indici azionari hanno raggiunto livelli di prezzo che potrebbero far tornare in auge l’ipotesi rialzista per qualche giorno.

Ci attende il panico a Wall Street o siamo arrivati a un punto di ripartenza di breve termine? Scappare subito dai mercati?

Cosa potrebbe accadere oggi per far ripartire i prezzi? Apertura in rosso e poi chiusura al rialzo. Domani il minimo odierno dovrebbe rimanere inviolato, e la chiusura dovrebbe avvenire sui massimi di giornata.

Se invece accadesse il contrario, ed oggi si continuasse a scendere, di giorno in giorno andremo a valutare i punti di inversione, e se la tendenza cambierà o meno.

Vedremo quindi cosa accadrà da ora al 27 dicembre, prossima data di setup mensile.