Dal 2015 in poi, quando si è assistito a una forte escursione fra 1,2032 e 0,8426, i movimenti dei prezzi hanno segnato una fase laterale. Negli ultimi mesi, dopo un massimo a 1,2006 nell’aprile del 2018, è iniziato un forte rafforzamento del franco svizzero contro l’euro. Oggi, il nostro Ufficio Studi cosa proietta? Questo movimento è destinato a continuare?

Procediamo per gradi.

L’euro franco svizzero nell’ultima giornata di contrattazione della scorsa settimana si è portato a 1,0432 in ribasso dello 0,69% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, il cambio ha segnato il minimo a 1,0279 ed il massimo a 1,0612. Nello scorso anno, il minimo a 1,0326 e il massimo a 1,1152.

Tutto si è verificato come da nostre previsioni di novembre e come scritto in quel mese, confermiamo ulteriormente che fino a questo momento, l’euro ha perso la sua battaglia.

Continua la forza del franco svizzero nei confronti dell’euro ma attenzione a questi livelli

La chiusura del mese di ottobre scorso ha confermato un pattern ribassista di medio periodo, confermato poi dal successivo mese di novembre.

Quali sono gli obiettivi che potrebbero essere raggiunti da ora in poi?

Ecco le nostre prevsioni per il 2022:

area di minimo 1,051/1,0714

area di massimo 0,973/0,9915.

La strategia di investimento per portare gli eventi a favore

Fino a quando nei prossimi 30 giorni, il cambio in chiusura settimanale non si riporterà sopra il livello di area 1,0467, il trend continuerà al ribasso e saranno possibili rafforzamenti del franco svizzero prima verso area 1,00, e poi 0,97/0,9450 nei successivi 3/6 mesi.

Come regolarsi da ora in poi?

Per il momento, la posizione di investimento da mantenere è Short di euro con stop loss di lungo termine a 1,0613. Il livello invece, che confermerebbe definitivamente questa inversione sarebbe sopra 1,0809.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta definiremo la tendenza in corso, gli obiettivi di prezzo e i relativi livelli di inversione.