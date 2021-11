Durante l’autunno sono tanti i frutti e gli ortaggi che la natura ci mette a disposizione. È sempre bene preferire i prodotti di stagione per la ricchezza di proprietà benefiche e anche per il costo contenuto. In altri periodi dell’anno, per fortuna, possiamo ogni tanto attingere al reparto surgelati. Ormai questi prodotti sono ben controllati e sono una comoda alternativa. Tra i numerosi frutti che troviamo a disposizione in questo periodo c’è il cachi. Questo frutto ha origini asiatiche e da ormai qualche secolo è molto apprezzato anche in Europa. Il cachi, per le sue proprietà, potrebbe aiutare le funzioni intestinali, il sistema cardiocircolatorio e, dato che possiede degli antiossidanti e antinfiammatori, potrebbe proteggere le cellule dall’invecchiamento e da alcune malattie. Si può mangiare così com’è o farne l’ingrediente principale di molte ricette dolci.

Chi usa i gustosi cachi solo per ricette dolci dovrebbe provare anche queste facili preparazioni salate

Il cachi è molto versatile e si può utilizzare in preparazioni dolci e salate. Vediamo, in particolare, come fare degli antipastini e un piatto ideale per la cena utilizzando qualche cachi.

Cachi fritti

Prendere dei cachi non molto maturi, devono poter essere tagliati. Lavarli, togliere il picciolo e affettarli. In una ciotola, disporre le fette del frutto con del rosmarino e irrorare con olio d’oliva. A questo punto, versare della farina di semola di grano duro e rigirarle con un cucchiaio di legno, in modo che si possano ricoprire tutte per bene. Far scaldare dell’olio e friggere il cachi a fette fino alla doratura. I cachi fritti sono ottimi come antipasto o contorno.

Torta salata con i cachi

Due rotoli di pasta sfoglia rotondi;

2 cachi;

250 g di formaggio a pasta molle tipo brie o camembert;

2 uova;

100 ml di panna da cucina;

pangrattato;

sale e pepe.

Lavare i cachi, togliere il picciolo e affettarli. Disporre un rotolo di pasta sfoglia in una teglia imburrata e infarinata oppure coperta con carta forno e spargervi del pangrattato. In questo modo il fondo non resta molto umido. Disporvi le fette di cachi e poi le fette di formaggio molle. A questo punto sbattere le uova insieme a un pizzico di sale, di pepe e alla panna e versare il tutto nella tortiera. Coprire con l’altra pasta sfoglia, chiudere bene i bordi e bucherellare la superficie con uno stuzzicadenti o una forchetta. Cuocere in forno a 180 gradi per 35 minuti.

