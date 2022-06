Ogni anno con l’arrivo dell’estate tornano anche le zanzare. La cosa non ci fa certo piacere perché tra gli insetti sono sicuramente i più fastidiosi. Sono capaci di regalarci notti insonni, di rovinarci una passeggiata all’aperto o di rendere impossibile una cena in giardino. Ma la vera stranezza è che non sono agguerrite con tutti, ma scelgono le loro prede con una strategia precisa che vale la pena conoscere se non altro per avere maggiori elementi per combatterle. Come dire che quando il nemico è invincibile, è meglio avvicinarlo per coglierne i segreti.

Le zanzare scelgono le loro prede

Che cosa guida le zanzare verso la loro vittima? Sicuramente è l’olfatto. È con il naso che ci ritrovano e ci giudicano più o meno appetibili. Ma che cosa rende alcune persone dei bocconcini appetitosi, delle vere e proprie calamite? A guidare le zanzare sono alcuni elementi chimici prodotti dal nostro corpo. Odori che noi non siamo in grado di percepire ma che rappresentano segnali molto precisi per gli insetti. Sembrerebbe siano molto attratte dalle persone con gruppo sanguigno 0 e da chi produce molta anidride carbonica oppure acido lattico. Gli sportivi e le persone in sovrappeso sono le prede predilette. Ma anche le donne incinte e chi ha alte concentrazioni di colesterolo o steroidi sulla pelle. Quelle che abbiamo elencato sono tutte situazioni per cui è difficile trovare delle contromisure.

Ma ce ne sono altre per cui possiamo studiare dei rimedi. Sappiamo che basta bere birra per attrarre le zanzare. Forse a renderle agguerrite è la presenza di etanolo o l’aumento della temperatura corporea. Non lo sappiamo di preciso, ma chi non vuole correre rischi dovrebbe scegliere altre bevande in una cena all’aperto.

E sappiamo anche che sono attratte dai colori scuri e dal rosso. Magari degli abiti chiari le terranno lontane.

Per allontanare le zanzare da casa e giardino senza usare repellenti chimici ecco 4 rimedi naturali efficaci e poco conosciuti

Ma come fare per liberarsene? Ci sono rimedi naturali efficaci senza dover ricorrere a repellenti chimici? I sistemi più validi sono quelli in grado di disorientare il naso della zanzara generando degli odori che l’insetto detesta. Ne elenchiamo alcuni non molto conosciuti che saranno utili per allontanare le zanzare da casa e giardino.

Tra gli oli naturali il migliore, secondo gli esperti, è l’olio di semi di soia che garantirebbe fino a 90 minuti di protezione. Sicuramente da preferire all’olio di citronella e alla menta che difendono per periodi molto più brevi. Ci sono poi, in commercio, dei cerotti a base di vitamina B1 che dovrebbero emanare un odore particolarmente sgradito alle zanzare.

Per gli appassionati di omeopatia ricordiamo il Ledum Palustre una pianta aromatica della famiglia delle Ericacee. Si presenta sotto forma di granuli e pare sia in grado di modificare l’odore del sudore rendendolo sgradito alle zanzare ma non all’olfatto umano. Per assumere questa sostanza è necessario consultare un omeopata.

Infine durante una cena all’aperto il rimedio più efficace è quello di bruciare sul barbecue dei rametti di salvia e rosmarino. I loro fumi faranno volar via le zanzare.

