Trascorriamo quasi un terzo della nostra giornata appoggiati al nostro cuscino. Ci posiamo le guance, la bocca e respiriamo a diretto contatto con la sua superficie. Per questa ragione, e per evitare di inspirare polveri e batteri, è fondamentale tenere pulito questo elemento della nostra casa.

Spesso ci affanniamo a pulire le diverse parti di casa, tralasciando l’igiene dei guanciali. In realtà, è un processo che tutti dovremmo svolgere con regolarità, soprattutto quando fa caldo.

Quando le temperature si alzano, infatti, si suda molto, anche durante la notte. Il sudore, quindi, renderà umido il nostro cuscino, generando un ambiente perfetto per la proliferazione dei batteri. Ecco perché dovremmo organizzare le nostre pulizie considerando anche i cuscini.

Non è così facile, però, capire come lavare un cuscino. Che sia di lana o di piuma, infatti, è importante sapere come lavare lo stesso, per evitare di rovinarlo.

Negli ultimi anni, inoltre, molte persone hanno acquistato i famosi guanciali in lattice. Questi cuscini, grazie alla loro forma ergonomica preformata, sarebbero in grado di sostenere molto bene il collo. È anche vero, però, che sono molto delicati e che potrebbero rovinarsi facilmente. Per evitare problemi simili, dunque, dovremmo seguire i suggerimenti degli esperti.

Lavare i cuscini è importante, facciamo attenzione alle 3 regole d’oro per pulire quelli di lattice, lana o piuma

La maggior parte di noi sa bene ogni quanto tempo andrebbero cambiate lenzuola, asciugamani e accappatoi. Ciò che trascuriamo, però, sono i cuscini.

Innanzitutto, bisogna partire dai vantaggi evidenti che derivano dall’utilizzo di un cuscino in lattice. Questo materiale innovativo, oltre che molto comodo, sarebbe anche anallergico e molto igienico. Proprio per questo motivo, infatti, gli esperti lo consiglierebbero alle persone più sensibili e a chi soffre di allergia.

Va detto, però, che il cuscino in lattice non sarebbe adatto al lavaggio in lavatrice. A contatto con l’acqua, infatti, questo materiale si rovinerebbe, costringendoci a buttarlo.

Per questo motivo dovremmo limitarci a lavarne la federa protettiva, a 40° se di cotone o con lavaggio specifico se sintetica. Tolta la federa, poi, dovremmo ricordarci di far prendere aria al nostro cuscino ogni giorno, per eliminare il rischio che si formi dell’umidità.

Altri esperti, al contrario, sostengono che anche i cuscini di questo tipo si potrebbero lavare in lavatrice. Per eliminare ogni dubbio, quindi, dovrà essere nostra premura leggere sempre attentamente le istruzioni di lavaggio sull’etichetta.

Cuscini di piuma o lana

Anche questi materiali sono molto delicati e ci garantiranno un sonno rigenerante e ristoratore. È anche vero, però, che queste materie prime potrebbero diventare dei veri e propri covi di batteri e germi. Per questo lavare i cuscini è importante, facendo attenzione a non comprometterne la morbidezza.

Ecco perché dovremmo lavarli con un lavaggio delicato, che non superi i 30°. In questo modo otterremo cuscini puliti, igienizzati e sicuri per la nostra salute.

