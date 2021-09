Non è raro, in questo periodo di cambiamento climatico, contrarre un’influenza stagionale. La maggior parte delle volte arriva proprio a causa dei repentini sbalzi di temperatura. Altre volte, invece, possiamo averla perché tocchiamo con le mani, che poi mettiamo in bocca, superfici o oggetti contaminati da virus.

Per fortuna, i sintomi sono passeggeri, ma possono durare anche per oltre una settimana. Solitamente, sentiamo il naso chiuso, fastidi respiratori, produzione di muco, brividi, febbre, mal di testa e olfatto ridotto. Ma ciò non esclude che possano verificarsi complicazioni, come polmonite e convulsioni.

Per questo motivo, vengono somministrati dei vaccini appositi alle persone più fragili. Chi invece prende il raffreddore, dovrà chiedere al proprio medico la terapia adeguata. Ad ogni modo, fare abuso di farmaci, se si tratta solo di un’influenza stagionale, non è consigliato. Sarebbe meglio riposarsi in casa, al caldo, assumendo alimenti sani e in grado di rinforzare il nostro sistema immunitario, la nostra naturale arma di difesa.

Per aiutare a rinforzare il sistema immunitario ecco i deliziosi alimenti da mangiare

Il nostro sistema immunitario è il guardiano del nostro organismo, aiuta a tenere lontano virus e batteri e a combatterli. Il modo migliore e naturale per potenziarlo è seguire un’alimentazione corretta.

Tra i cibi più adatti a questo compito, c’è il broccolo, un ortaggio dalle mille qualità. Ricco di beta-carotene, antiossidanti, minerali come fosforo, potassio e calcio, ottime per la salute cardiovascolare, ossa e denti. Contiene alte quantità di vitamine A, B, C, K, che aiutano a contrastare infezioni, a regolare il sistema immunitario e il metabolismo. Le probabili controindicazioni riguardano chi ha problemi alla tiroide o chi ne è allergico.

Ma questa non è l’unica pietanza utile all’organismo, per aiutare a rinforzare il sistema immunitario ecco i deliziosi alimenti da mangiare, da preparare a casa.

La natura in tavola

Per iniziare bene la giornata e aumentare le difese immunitarie, potremmo preparare uno sciroppo con pochi ingredienti, ne basterà un solo cucchiaio. Per realizzarlo serviranno:

un cucchiaio di miele;

un limone biologico;

20 gr di zenzero fresco;

1litro d’acqua.

Frulliamo tutti i componenti e conserviamo lo sciroppo in frigorifero in una bottiglia ermetica.

Possiamo anche consumare giornalmente ½ bicchiere di questo succo, dalle proprietà antinfiammatorie. Gli ingredienti sono:

un’arancia senza buccia;

½ limone sbucciato;

poche foglie di prezzemoli;

un pizzico di curcuma.

Centrifughiamo il tutto, in alternativa utilizziamo uno spremiagrumi e, solo alla fine, aggiungiamo un litro di acqua. Si potrà conservare al massimo per 4 giorni in frigorifero.

Da gustare subito, invece, questo smoothie dolce ricco di nutrimenti:

½ papaya senza semi né buccia;

2 mele;

4 carote;

¼ di limone biologico;

200 gr di spinaci.

Frulliamo o centrifughiamo tutti gli ingredienti e consumiamolo entro pochi minuti, in modo che non perda le sue qualità.