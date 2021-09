Siamo all’inizio dell’autunno e adesso più che mai è arrivato il momento di sistemare l’orto e seminare. È un passaggio fondamentale se vogliamo raccogliere, anche con il freddo, alcune verdure.

Se decidiamo di partire dal seme, dobbiamo avere cura di mettere al riparo il semenzaio, per evitare che il freddo possa compromettere le future piantine. Quindi, dovremo anche scegliere i prodotti giusti, che sopportano queste prime temperature fresche, per avere risultati notevoli in tavola.

Sicuramente, cipolle e aglio potranno crescere rigogliose, anche con il freddo. Altre verdure del periodo cresceranno velocemente e saranno già pronte prima dell’inverno. Piantiamo semi o germogli di rucola, lattuga, cime di rapa, bieta, ravanelli, scalogno, cicoria, per poterli mangiare a breve. Un’altra ottima verdura da poter coltivare adesso, è lo spinacio.

Spinaci anche in vaso

Coltivare questa dolce verdura è facile e non richiede molta esperienza. Possiamo raccoglierli poco dopo, perché hanno una crescita veloce. Piantiamoli sia nel terreno dell’orto che nel vaso del balcone, dovremo solo scegliere il terreno adatto e seguire qualche accorgimento.

Usiamo un terreno precedentemente lavorato, in modo da evitare ristagni d’acqua, non esageriamo con i concimi, controlliamo solo che il pH sia oltre i 6,5. Quindi, prepariamo in maniera adeguata il terreno con la classica vangatura, rompendo tutte le zolle con la zappa.

Scegliamo in angolo a mezz’ombra, se c’è ancora caldo, irrighiamo spesso e poco, evitando di dare acqua nelle foglie. Anche in vaso non avremo bisogno di grandi lavori, potremo metterli sul davanzale e perfino dentro casa. Utilizziamo un vaso capiente e inseriamo i semi a una certa profondità, non lasciamo mai il terreno bagnato ma leggermente umido.

Per fare il carico di vitamina A e K dobbiamo piantare nell’orto questo buonissimo ortaggio

Negli anni ’30, il protagonista del celebre cartone animato “Braccio di Ferro” mangiava spinaci per ricevere una forza smisurata. Gli spinaci diventarono un simbolo, l’alimento che conteneva più ferro in assoluto.

In realtà, si trattò di errore, perché i valori di ferro degli spinaci non erano poi così sorprendenti. Sicuramente è un’ottima fonte di ferro, ma ha altre caratteristiche ben più importanti. Grazie all’elevato contenuto di vitamine A, C, magnesio e carotenoidi, infatti, è una verdura altamente antiossidante, protegge la pelle e gli occhi.

Vitamina K e calcio, invece, preservano cervello e scheletro. Inoltre, gli spinaci sono ricchi di potassio e omega 3, utili per il benessere cardiovascolare, il cuore e le arterie. La vitamina B e le fibre assicurano un buon metabolismo e regolarità intestinale.

Ecco perché, per fare il carico di vitamina A e K, dobbiamo piantare nell’orto questo buonissimo ortaggio, che oltre a essere semplice da coltivare è ricco di tanti nutrimenti.