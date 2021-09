Dopo la pessima seduta di martedì le Borse europee tentano di ritrovare la strada del rialzo. Dopo le forti perdite patite nell’ultima seduta il rimbalzo di oggi è minimo. Probabilmente buona parte di questo rimbalzo è dovuto a ricoperture di chi ieri ha scommesso al ribasso allo scoperto.

Scommettere sui ribassi dei titoli allo scoperto significa vendere delle azioni che non si hanno. Tuttavia queste azioni andranno consegnate a chi le ha comprate. Così i trader che hanno scommesso al ribasso, nella seduta successiva acquistano le azioni da consegnare. Il guadagno sta nella differenza di prezzo tra vendita e acquisto. Se vendo allo scoperto un’azione che costa 100, incasserò 100. Se l’azione scende il giorno dopo, si potrà acquistare magari a 90. La differenza è il guadagno del trader.

Piazza Affari fa un rimbalzino trascinata da un settore mentre due titoli svettano

Al termine della seduta le Borse del Vecchio Continente hanno registrato un rialzo tra il mezzo punto e il punto percentuale. L’indice Euro Stoxx 50 ha guadagnato lo 0,5%, la Borsa tedesca lo 0,7%, Parigi è salita dello 0,8%. Londra ha fatto meglio di tutte salendo dell’1,1%.

Anche per Piazza Affari la seduta è stata positiva. L’indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,6%. I prezzi hanno chiuso a 25.763 punti, sopra la soglia dei 25.700 punti e questo è senza dubbio una nota positiva. Oggi era importante che l’indice maggiore di Piazza Affari chiudesse sopra 25.700 punti. I nostri Analisti hanno spiegato il motivo nell’articolo: “Se il panico prosegue Piazza Affari rischia il crollo che solo questo evento può allontanare”.

Un rialzo dello 0,6% non è eccezionale ma allontana la Borsa dal rischio di crollo. A spingere ancora una volta i prezzi del Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), sono stati i titoli bancari. Oggi ai primi quattro posti per performance tra le blue chips, ci sono tre bancari. Unicredit ha guadagnato il 3,7%, BPER Banca il 2,5% e Mediobanca il 2,7%. Le schermaglie tra gli azionisti hanno spinto in alto il titolo di Piazzetta Cuccia.

Oggi due titoli sono svettati sul listino italiano

Ma non ci sono solo i bancari a movimentare la Borsa. Infatti oggi Piazza Affari fa un rimbalzino trascinata da un settore mentre due titoli svettano, Digital Bros e Philogen. Gli investitori istituzionali hanno gradito la semestrale di Digital Bros e il titolo è salito del 5,2% chiudendo le contrattazioni a 30,88 euro. Evidentemente gli operatori hanno apprezzato anche la semestrale di Philogen. Oggi il titolo è stato il migliore della Borsa, salendo del 6,9% chiudendo a 14,2 euro. Anche se la semestrale ha mostrato conti negativi.

Il punto sui mercati