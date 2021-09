Una pianta perenne e sempreverde originaria delle Isole Canarie che cresce rapidamente. Infatti, in poco tempo produce un meraviglioso cespuglio colorato, che se coltivato in vaso, crea una coloratissima e vivace cascata di fiori. Proprio come questa pianta rampicate dalla magnifica fioritura autunnale perfetta per decorare pergolati e ringhiere di casa.

Questa pianta possiede dei fusti molto sottili e delle foglie lineari dall’aspetto aghiforme, caratterizzate da un colore grigio-verde. I fiori, che sbocciano tra marzo e i primi mesi autunnali, hanno una forma molto particolare. Somigliano al becco di un uccello o ad una fiamma. Il colore varia dal giallo, al rosso, all’arancione e questa pianta regala in giardino dei veri e proprio punti di colore accesi e vivaci.

Per una cascata di colore e bellezza ecco una pianta rampicante perfetta per balconi e ringhiere

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare del Lotus berthelotii, un piccolo arbusto perfetto per abbellire i giardini rocciosi, i vasi sospesi e i terrazzi. Infatti, per una cascata di colore e bellezza ecco una pianta rampicante perfetta per balconi e ringhiere.

La sua coltivazione è molto semplice, e non ha bisogno di particolari cure. Il Lotus berthelotii per crescere sano e rigoglioso necessita di luoghi soleggiati e riparati dal vento. Questa pianta non tollera il freddo, il gelo e le temperature al di sotto dei 2 gradi.

Predilige terreni sciolti, misti a sabbia e ben drenati per evitare che le radici si ammalino e marciscano. Ma si adatta facilmente anche a terreni poveri.

Facciamo attenzione alle innaffiature che dovranno essere molto moderate e solo quando il terreno si presenta completamente asciutto.

Il Lotus berthelotii cresce molto velocemente e in maniera disordinata. Infatti durante la primavera sarà necessario potare la pianta ed accorciare i rami più lunghi.

Questo piccolo arbusto si moltiplica per talea durante i mesi primaverili ed estivi. Invece la moltiplicazione per seme avviene solo in primavera.

Le malattie più comuni e gli animali pericolosi

Il Lotus berthelotii è una pianta molto resistente e solo occasionalmente viene attaccata da afidi e parassiti. Questi possono essere facilmente eliminati utilizzando degli antiparassitari naturali.

Facciamo attenzione ai ristagni di acqua e alle abbondanti innaffiature, perché questa pianta soffre di marciume delle radici.

Abbiamo affermato poc’anzi che il Lotus berthelotii non sopporta gli inverni rigidi. Infatti durante i mesi freddi, se coltivata in vaso, spostiamola in un luogo riparato dal gelo e dal vento.