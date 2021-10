Quando arriva l’autunno i colori cominciano a spegnersi, le foglie a cadere e i colori vivi dell’estate sembrano un bel ricordo. Tuttavia esistono in natura alcune piante che possono trasformare il nostro giardino in qualcosa di speciale. Ecco perché sembra un sogno questo giardino dai colori mutevoli grazie a 4 magiche piante autunnali.

Le piante che cambiano colore

In natura ci sono alcune piante le cui foglie e fiori trasformano i loro colori durante l’anno e anche in autunno. La loro presenza permette di giocare ancora con i colori prima che l’inverno s’imponga con la sua coltre di freddo. Potremmo così avere un giardino che s’accende di colori, mentre in altre zone questi scompaiono. Andiamo a conoscere le piante che cambiano colore, in particolare il Viburno, l’Ortensia, lo Spicebush e il Mirtillo Highbush.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il Viburno

Questa pianta è un arbusto fantastico che raggiunge anche i 2 metri di altezza. La sua particolarità è che i diversi tipi cambiano di colore nelle varie stagioni. Sul Viburno Bodnantense possiamo trovare foglie verdi che si trasformano in rosso d’autunno, con infiorescenze profumate e bacche rosa carico a fine inverno.

Il Viburno Opulus è caratterizzato da bellissimi fiori bianchi raccolti insieme a forma di globo, che si trasformano in rosa. Le foglie a tre punte di un verde intenso cambiano in autunno in rosso scuro e le bacche che prima erano rosse diventano quasi nere.

L’Ortensia fiocco di neve o foglia di quercia

Ha dei fiori bianchi che formano grossi grappoli colorati dapprima verde chiaro, poi bianchi che passano a rosa chiaro e infine viola intenso. Non solo i fiori ma anche le foglie dell’Ortensia cambiano colore, passando dal verde chiaro al rosso scuro. Un cambiamento che avviene progressivamente da fine estate e in autunno, così che si possono ammirare sulla pianta ambedue i colori allo stesso tempo.

Sembra un sogno questo giardino dai colori mutevoli grazie a 4 magiche piante autunnali

Lo Spicebush è un arbusto originario degli USA e del Canada, di circa 2 metri e più. Ha foglie verde smeraldo che si trasformano in giallo brillante in autunno. Lo Spicebush è di 2 specie, maschio e femmina, e conviene piantarle insieme. Si otterranno dei cambi di colore nelle bacche che passeranno dal verde al giallo al rosso. Ciliegina sulla torta è che l’arbusto attira molto le farfalle, una gioia e un colore in più per il giardino.

Il Mirtillo Highbush

Con questo arbusto parliamo proprio dei famosi mirtilli, che qui si presentano come pianta dai bei colori. Infatti le bacche sono commestibili e scure, e le foglie regaleranno un bel rosso scuro per lungo tempo.

Queste 4 piante trasformeranno il giardino autunnale in una vera tavolozza di colori da far invidia a tutti.

Approfondimento

Una magia bicolore questa magnifica pianta adatta a far risplendere un angolo di casa.