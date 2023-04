Se hai poco tempo per camminare, guarda questi film. Stimolano la mente e migliorano il colesterolo. Lo dice la scienza

Quante volte vorremmo liberarci dai diversi impegni e andare a fare una bella passeggiata. Eppure non sempre è possibile. Tuttavia il modo per sostituire l’attività fisica leggera, c’è. Basta guardare questo genere di film, secondo la scienza.

Non sempre impegni di casa ci danno la possibilità di uscire. Qualche volta lo si fa andando a fare la spesa, ma spesso con la macchina. Cosa che non corrisponde a una vera e propria attività fisica. Anche le faccende domestiche non assomigliano proprio ad una bella passeggiata nel parco. Passeggiare per circa 30 minuti fa bene alla mente e al corpo, cosa non paragonabile alle faticose faccende domestiche.

Alcune persone poi hanno difficoltà a muoversi. Basta pensare agli anziani che sono a casa su una sedia a rotelle o che non sono completamente autonomi. Come fare allora, quando non si ha la possibilità di godere di una bella passeggiata?

I benefici psicologici e fisici della passeggiata

Camminare non è solo un bisogno psicologico. È il momento che ci permette di entrare in un parco e allontanarci dal frenetico ritmo quotidiano. Ci dà la possibilità di incrociare persone, camminando per le strade della città e sentirsi meno soli. La camminata fa bene al fisico e alla mente.

Sono tanti i benefici di una mezz’ora di passeggiata, fra questi il bruciare calorie e grassi in eccesso. Ci migliora la postura e aumenta il senso di equilibrio. Aiuta il sistema circolatorio, grazie al sangue che arriva anche a livello dei capillari. Ci aiuta a rendere il nostro intestino più attivo. Sono diversi benefici per migliorare la vita.

Se hai poco tempo per camminare, guarda questi film incredibili

Ma come fare se non si ha la possibilità di uscire a fare quattro passi? Ebbene la scienza ha scoperto l’effetto sorprendente di un genere di film. Si tratta dei film comici, che stimolano in chi li guarda la risata e il buon umore.

Da sempre si dice che ridere fa bene alla salute. Ed in effetti la risata e il buon umore favoriscono il giusto equilibrio ormonale e se ne avvantaggia anche il sistema immunitario. Basta ricordare il celebre medico americano, Patch Adams, che si vestiva da clown per far ridere i pazienti.

Buon umore e appetito

Lo studioso americano Lee Berk della Loma Linda University in California, studia le emozioni umane positive. Ha rilevato che ridere fa aumentare l’appetito, attraverso l’ormone della grelina. Tant’è vero che questa cura della risata attraverso i film comici può aiutare le persone anziane, che normalmente non mostrano grande appetito. È quanto risulta da una ricerca che ha visto crescere il livelli della grelina, l’ormone della fame, e diminuire quelli della leptina, l’ormone che la taglia. L’effetto da film comico è quasi lo stesso che si ottiene dopo una moderata attività fisica, come una passeggiata. Allora Se hai poco tempo per camminare, guarda questi film comici.

Ridere, secondo la ricerca, aiuta la circolazione sanguigna e porta ossigeno al corpo e al cervello. Migliora anche il colesterolo e provoca la produzione di endorfine, l’ormone che favorisce il buon umore.

D’altra parte non ci si poteva attendere di meglio dalla visione di un buon film comico.