Mente e corpo giovani dopo 40 e 50 anni. Il segreto giapponese più efficace di quello di Jennifer Lopez

Dopo una certa età la forma del corpo e della mente comincia ad indebolirsi. La memoria perde colpi e il corpo non è più giovane e pimpante come una volta. Eppure una soluzione che viene dal Giappone può essere di aiuto.

L’isola giapponese di Okinawa è famosa in tutto il Mondo perché ha dato vita ad una delle arti marziali più praticate, il Karate. Ma è anche al centro di un fenomeno particolare. Qui vivono molte persone che hanno superato i cento anni e che mostrano una salute invidiabile, anche mentale. Il loro segreto dipende da un alimento che li mantiene in forma.

Come rimanere in forma: le regole

Per impedire al corpo di invecchiare prima del tempo, bisogna mantenersi in forma. La colpa dell’invecchiamento cellulare dipende dai radicali liberi, il prodotto negativo del nostro metabolismo. Il corpo cerca di eliminarli, affinché le cellule possano vivere sane.

Lo fa attraverso il sonno, il periodo in cui il corpo dorme. In effetti mentre l’organismo si riposa, alcuni processi provvedono a ripulire il nostro organismo da sostanze dannose prodotte durante il giorno. Così dormire il giusto numero di ore per notte e mangiare poco a sera permette di svolgere bene questo compito. Se al mattino ci alziamo stanchi invece che riposati, allora qualcosa non è andato a buon fine.

Anche l’esercizio fisico, almeno trenta minuti di passeggiata al giorno, aiuta a stare in forma. Meglio ancora se fatta in ambienti naturali. In città potrebbero essere i parchi, ricchi di vegetazione.

Mente e corpo giovani dopo 40 e 50 anni: il segreto poco noto

Nell’isola giapponese di Okinawa vivono molte persone ultracentenarie. Il fenomeno è stato studiato per scoprire il loro elisir di lunga vita. Il segreto è contenuto in una piccola alga di cui vanno ghiotti i gamberetti che vivono accanto all’isola. Quest’alga contiene una sostanza, l’Astaxantina, che è un carotenoide. Come gli altri carotenoidi dà quel tipico colore arancione anche ai gamberetti. Questa sostanza ha una caratteristica particolare: si tratta di un potentissimo antiossidante.

Gli antiossidanti hanno il compito di combattere i radicali liberi, una delle principali cause dell’invecchiamento cellulare. Esistono altri antiossidanti negli alimenti che mangiamo, ma l’Astaxantina è molto più potente. Ben 500 volte più efficace della Vitamina E, quella utilizzata da Jennifer Lopez per mantenersi in forma, come indicato da Vanity Fair.

È ben 6.000 volte più potente della vitamina C, che già di per sé è un potente antiossidante. Ed è 500 volte più ricca di antiossidanti rispetto a sostanze come il tè verde. Ebbene forse sarà per questo che uno studio americano della Marine Drugs, ha messo in evidenza come questa sostanza aiuti a mantenere il cervello in forma. Con la sua azione elimina le parti danneggiate delle cellule del cervello, migliorandone le funzioni. Eè così che si può avere mente e corpo giovani dopo 40 e 50 anni.

Altri benefici dell’Astaxantina

Questo potente antiossidante migliora anche la fertilità maschile, rendendo gli spermatozoi più mobili e numerosi. Così secondo uno studio dell’Università di Newcastle in Australia.

Un altro effetto l’Astaxantina lo ha sulle rughe, riducendole. Tende a far scomparire anche le macchie sulla pelle dovute all’età.

Alcuni studi mostrano come agisca beneficamente contro il dolore causato dall’artrite. Altri studi mostrano la capacità di questa sostanza di regolare i livelli di colesterolo nel sangue e di proteggere il cuore.

L’Astaxantina si rivela un elisir di lunga vita che aiuta a stare in forma e sentirsi più giovani nel corpo e nella mente.