Per addominali di acciaio come Ryan Gosling in Barbie ecco 4 esercizi del suo personal trainer

Per addominali di acciaio come Ryan Gosling in Barbie ecco 4 esercizi

Tutti gli attori che hanno interpretato i Ken nel film Barbie si sono sottoposti agli allenamenti del personal trainer David Higgins. Scopriamo quali esercizi hanno fatto per sfoggiare degli addominali super definiti.

Si sente spesso dire che ‘’gli addominali si fanno a tavola’’ ed è vero. In fin dei conti, senza una bassa percentuale di grasso corporeo non saranno mai del tutto visibili.

Per quanto ciò sia vero, svilupparli è comunque molto importante. In questo modo, potrai comunque migliorarne l’aspetto. Per non parlare del fatto che avere degli addominali forti aiuta a stabilizzare la colonna vertebrale. Dunque, gioca un ruolo fondamentale nella postura.

Per addominali di acciaio come Ryan Gosling in Barbie potresti provare a svolgere regolarmente gli esercizi che lui stesso ha fatto. Questi ultimi gli sono stati consigliati dal personal trainer David Higgins, che si è occupato della preparazione fisica e atletica di tutti gli attori che hanno interpretato Ken nel film di Greta Gerwig.

Addominali a step

Questo esercizio consiste nello svolgere un comune addominale da terra. Tuttavia, dovrai fermarti a metà del movimento e solo poi risalire completamente. In questo modo, aumenterai il tempo sotto tensione e quindi allenerai meglio i tuoi addominali.

Russian Twist

Siediti e piega le ginocchia. A seconda del tuo livello di preparazione atletica, puoi svolgere questo esercizio in due modi diversi. Il primo, il più semplice, richiede che tu tenga i piedi a terra. L’altro, invece, che tu li alzi e resti sospeso.

Contrai l’addome e piega il busto a 45° rispetto al suolo. Quindi, ruota il busto a destra, torna in posizione centrale e ruotalo a sinistra. Puoi fare quest’esercizio anche usando un peso leggero, ad esempio una palla medica o un kettlebell.

Roll Back

Siediti e porta le ginocchia al petto, quindi rotola all’indietro fino a toccare con la parte superiore della schiena a terra. Infine, torna alla posizione di partenza.

Per addominali di acciaio come Ryan Gosling in Barbie, prova gli Hanging Leg Raises

Questo esercizio è molto efficace ma è un po’ più avanzato e quindi consigliato solo a chi ha già degli addominali allenati. Consiste nell’appendersi ad una sbarra alta e alzare le gambe, tenendole dritte e facendo sì che il proprio corpo resti perpendicolare al pavimento.

Come alternativa puoi optare per dei semplici leg raises, che consistono nello sdraiarti sul pavimento, mettere le mani accanto al tuo corpo e alzare le gambe tenendole dritte. Se ne hai una a disposizione, puoi anche eseguirli sulla panca.

