Dopo che le prime quattro sedute della settimana sono andate avanti sulla falsariga di quella precedente, dollaro forte ed euro debole, la seduta di venerdì ha visto una ripresa dell’euro dopo il nuovo aumento dei tassi della BCE. Come spesso è accaduto in passato, quindi, il futuro del cambio euro dollaro dipenderà dalla politica dei tassi di FED e BCE.

Da un lato si insinuano i dubbi su quanto la Banca Centrale Europea, apparentemente ancora falco, si spingerà oltre con gli aumenti dei tassi di interesse. D’altra parte c’è un’opinione si basa principalmente sulla convinzione che la Federal Reserve statunitense terminerà il suo ciclo di rialzo dei tassi più energico degli ultimi 40 anni prima che la BCE diventi colomba.

La tempistica della politica dei tassi tra Europa e USA potrebbe avere un impatto importantissimo sul futuro del cambio euro dollaro.

Il futuro del cambio euro dollaro dipenderà dalla politica dei tassi di FED e BCE: le indicazioni dell’analisi grafica

Il 28 luglio la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,1015, in rialzo dello 0,34% rispetto alla seduta precedente. La settimana ha chiuso in ribasso dello 0,97% rispetto a quella precedente.

Time frame giornaliero

Attualmente la tendenza in corso è ribassista (linea tratteggiata), ma potrebbe trovare un eccellente supporto in area 1,08. Sotto questo livello, poi, il ribasso potrebbe proseguire secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea tratteggiata.

I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere superiori a 1,1215.

Time frame settimanale

Come nel caso giornaliero, la tendenza in corso è ribassista e il livello chiave passa per area 1,08. Sotto questo livello il ribasso potrebbe proseguire secondo lo scenario mostrato in figura.

Solo una chiusura settimanale superiore a 1,11 potrebbe favorire una ripartenza al rialzo.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Come andare in pensione a 62 anni o con 37,10 anni di contributi, ecco i fortunati della pensione anticipata 2024

Canone RAI per il cellulare e non più in bolletta, ecco la novità che potrebbe cambiare la tassa