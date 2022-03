Darsi un tono o, meglio, “darci un taglio” è il motto di tutte le situazioni in cui si vuole cambiare qualcosa nella monotonia della quotidianità. Ed è davvero una delle scelte più liberatorie che si possano fare in alcuni momenti della vita. Inoltre, un nuovo look potrebbe trasformarsi in un gesto per noi stessi, ma anche per gli altri. Dopo un periodo di stop dovuto alla pandemia, è di nuovo possibile donare i propri capelli ad alcune associazioni italiane, come Un Angelo per Capello, Fondazione Prometeus Onlus, ma anche la Lega contro il Cancro. Queste si occupano di creare delle parrucche per persone che, a causa di alcune patologie importanti, non hanno più la possibilità di prendersi cura dei loro capelli naturali. Tutto quello che serve è una lunghezza minima di 20-25 cm.

Ecco come donare i capelli

Per poter donare i capelli tagliati, bastano pochi e semplici gesti. Per prima cosa dovremo lavarli accuratamente. In questi casi è possibile anche regalare quelli colorati, purché la colorazione sia omogenea per tutta la lunghezza, anche se non completamente naturale. Non devono essere presenti chatuches o meches. Asciughiamo normalmente, senza lasciare umidità. Successivamente andrà fatta una treccia ben stesa. Se non siamo molto abili è meglio farci aiutare. La treccia dovrà essere chiusa alle estremità: sia alla base della cute che alla fine della lunghezza. Poi, arriva il bello. Bisognerà tagliare sopra il primo elastico alla base della testa, senza paura. Infine, basterà infilare la chioma in una comune busta gialla, con mittente e destinatario in evidenza. Potremo spedirla recandoci nei centri postali, tramite raccomandata A/R o anche attraverso dei corrieri espressi, che ritirano comodamente a casa nostra.

Per acconciature alla moda e capelli bellissimi diamoci un taglio con le chiome lunghe e scomode facendo anche un gesto d’amore

Può sembrare azzardato, soprattutto quando si tratta di lunghezze così importanti. 20 centimetri ci sembrano troppi solo a contarli. Ma, come abbiamo detto in questo articolo precedente, il trend di questa primavera è un bel caschetto medio corto. Dimentichiamoci dello scalato, perché ormai va di moda un taglio omogeneo, che si può fare comodamente a casa. Il capello lungo può piacere moltissimo, ma, ammettiamolo, non è per nulla comodo, soprattutto con medie o alte temperature e l’arrivo della bella stagione. Pensiamo anche a tutto il tempo che impieghiamo ogni giorno per lavarli, asciugarli e trattarli.

Con un taglio corto possiamo, invece, dare libero sfogo a moltissime acconciature diverse. Nel giro di pochi minuti, potremo renderli mossi con una spazzola o una piastra e sarà davvero un gioco da ragazzi. Potremo anche raccoglierli di lato con una forcina, o improvvisare una coda bassa glamour che è di tendenza nelle occasioni speciali. Per acconciature alla moda e capelli bellissimi bastano, quindi, un taglio netto e una buona azione.