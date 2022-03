Siamo appena entrati in primavera e, nonostante la seria minaccia di pioggia e di abbassamento della temperatura di questa settimana, qualcuno ha già iniziato a spogliarsi. Via piumini, giubbotti e abiti pesanti. Dentro magliette e, nel weekend scorso, addirittura pantaloni corti e bermuda.

Sappiamo che questa è la stagione delle stranezze. Per chi non vuole abbandonare troppo in fretta l’abbigliamento invernale, c’è chi si vede già al mare in piena estate. Si inizia seriamente a pensare alla prova costume o, semplicemente, alla prova maglietta aderente, ormai tanto di moda. Inevitabilmente ci si guarda allo specchio e gli occhi vanno subito sulla pancia. Ovviamente non tutti ce l’hanno piatta o scolpita, così come non tutti ce l’hanno flaccida e rilasciata. Tra i primi e i secondi ci sono, come sempre, tantissime vie di mezzo.

Ci sono anche coloro che non si preoccupano per nulla e coloro che, invece, vogliono subito emendare a quello che ritengono un problema estetico. Per loro, ma non solo, ecco alcuni esercizi che, se ripetuti correttamente, almeno tre volte alla settimana, potranno aiutarci a far fronte al problema. Certo, solo questi non bastano, se non abbinati a un regime alimentare più consono.

Iniziamo subito prendendo un tappetino e sdraiandoci per terra a pancia in su. Pieghiamo le ginocchia, solleviamole da terra, con le braccia distese lungo il corpo e il collo sollevato dal pavimento. Quindi facciamo il classico movimento della pedalata in bicicletta, distendendo prima la gamba sinistra e poi la destra. Quando torneranno unite, andremo ad effettuare un movimento di crunch, con il busto che si porta verso il bacino, senza sollevare la zona lombare. Movimento da ripetere per almeno dieci volte, con riposo di 30 secondi al termine di ogni sessione, minimo tre.

Come scolpire il nostro corpo eliminando la pancia flaccida con questi semplici esercizi da fare almeno 3 volte a settimana

Per il prossimo esercizio, ci dovremo mettere in posizione eretta. Braccia piegate, in stile pugile in guardia, doppio piccolo saltello laterale, al termine del quale solleveremo la gamba opposta rispetto alla direzione in cui andremo. Quindi, quando faremo i due balzelli verso destra, solleveremo la sinistra, come se dovessimo calciare qualcosa in direzione laterale. Viceversa dall’altra parte. L’importante è che i movimenti siano elastici e sulle punte dei piedi con le ginocchia abbastanza piegate. 10 saltelli per lato, con pausa di trenta secondi per ogni sessione, minimo tre.

L’esercizio successivo consisterà nello stendere la gamba con un calcio, stavolta saltellando sul posto con l’altra e muovendo le braccia in alternato. Simulando, per intendersi, il movimento che queste fanno durante la corsa. Dieci estensioni per la gamba destra, dieci per la sinistra, per tre sessioni con il solito riposo.

Infine, l’ultimo esercizio, lo facciamo nuovamente sul tappetino. In posizione seduta, con le ginocchia piegate, punte dei piedi tese in aventi e braccia in posizione pugile, pronti a sferrare ora degli ipotetici colpi. Prima girandosi verso destra e allungando il braccio sinistro, poi viceversa. Così facendo faremo lavorare gli addominali obliqui. Dieci movimenti per lato con trenta secondi di riposo tra una sessione e l’altra, preferibilmente tre.

Abbiamo quindi visto come scolpire il nostro corpo eliminando la pancia. Un obiettivo che potremo raggiungere con questi esercizi da svolgere almeno 3 volte a settimana.

