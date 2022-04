Mancano pochi mesi all’arrivo dell’estate e già si pensa alla prova costume. Non tutti hanno seguito, durante l’inverno, una sana e corretta alimentazione, finendo per accumulare qualche chilo di troppo. Allora è proprio il momento giusto per eliminare la pancia e i rotolini sui fianchi. Possiamo iscriverci in palestra, camminare nel parco, andare in bicicletta o allenarci in casa. Cerchiamo di modificare l’alimentazione e, se necessario, seguire le indicazioni di un dietologo o un nutrizionista. Stiamo ben lontani da tutte quelle diete drastiche e fai da te, che leggiamo a volte anche su alcune pagine web.

Per accelerare il metabolismo, perdere peso e bruciare i grassi ecco quali bevande potremmo bere al mattino o durante la giornata

Associare una corretta alimentazione ad una regolare attività fisica, potrebbe aiutarci a smaltire i chili di troppo. Ma ricordiamo che anche l’acqua potrebbe contrastare la ritenzione idrica e aiutarci a combattere la battaglia contro la cellulite. Infatti, gli esperti consigliano di consumarne quotidianamente almeno 2 litri. Non solo acqua ma, al mattino o durante il giorno, potremmo anche bere due bevande dalle notevoli proprietà benefiche.

Parliamo del tè verde e del tè oolong. La prima bevanda è molto conosciuta, grazie alla sua azione antiossidante e benefica. Un infuso millenario e tra i più consumati al Mondo. Il tè verde è definito non fermentato e si ottiene sottoponendo le foglie ad un particolare processo termico che permette di conservare il tipico colore verde. Le sue proprietà sono davvero infinite. Secondo gli esperti sarebbe una bevanda da bere per accelerare il metabolismo e favorire la perdita del peso in eccesso. Ma aiuterebbe anche a stimolare la diuresi e, di conseguenza, a combattere la cellulite e la ritenzione idrica.

Una pregiata bevanda dalle origini cinesi

Il tè oolong è una bevanda molto pregiata, portentosa ma meno conosciuta. Le sue origini provengono dalla Cina ed è definita una bevanda “semifermentata”, perché viene sottoposta solo parzialmente al processo di fermentazione. Secondo gli esperti, il tè oolong avrebbe delle notevoli proprietà dimagranti, agevolando la diminuzione del peso corporeo. Inoltre, avrebbe la capacità di controllare il metabolismo dei grassi.

Ma facciamo attenzione, perché entrambe le bevande contengono caffeina e, quindi, consumate in grandi quantità, potrebbero provocare degli stati di ansia, agitazione e insonnia. Consultiamo sempre il medico, in presenza di particolari patologie. Quindi, per accelerare il metabolismo, perdere peso e ridurre il girovita, potremmo consumare queste due bevande.

