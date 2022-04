Gli italiani, si sa, amano sperimentare in cucina. E tra le ricette preferite di chi vuole cimentarsi con le mani in pasta ci sono certamente gli gnocchi. Molti hanno scoperto che non sono solo gli gnocchi classici a dare grandi soddisfazioni, ma che anche le patate dolci si prestano per questa amatissima ricetta. Preparare gli gnocchi di patate dolci, però, può essere un po’ più complicato, dato che la loro consistenza tende ad essere più acquosa rispetto alle patate normali.

Ci vuole quindi qualche accorgimento in più. Ma niente paura, perché non è difficile adattarsi. Per i primi tentativi potremmo usare un misto di patate dolci e patate normali e testare la consistenza del risultato, per poi adattare i nostri futuri esperimenti. Detto questo, vediamo qualche trucchetto per preparare dei perfetti gnocchi di patate dolci.

Scegliamo patate più vecchie

Il primo trucco che molti conoscono è di selezionare patate più vecchie per preparare gli gnocchi. Le patate vecchie tendono infatti ad avere un contenuto di acqua più basso e quindi a produrre gnocchi più compatti, che non rischiano di disfarsi durante la cottura. Selezioniamo quindi qualche patata più vecchia e raggrinzita per i nostri gnocchi.

Proviamo questo metodo per degli gnocchi di patate dolci saporitissimi e compatti che non si disfano in pentola

Il secondo consiglio è quello di far bollire le patate per preparare gli gnocchi sempre con la buccia. Gettiamole in pentola dopo averle lavate ma non sbucciamole. Le patate sbucciate, infatti, tendono ad assorbire più acqua. Questo vale in particolare per le patate dolci, che hanno una consistenza più fibrosa e quindi fanno da spugna assorbendo molta acqua.

Prepariamo l’impasto quando le patate sono fredde

Proviamo questo metodo per degli gnocchi assolutamente perfetti: esercitiamo la pazienza e aspettiamo che le patate si raffreddino completamente prima di cimentarci con l’impasto. Non solo ci sarà più facile maneggiarle, ma le patate saranno anche meno umide e più compatte. Misuriamo con attenzione le quantità di farina: una quantità eccessiva, o al contrario non sufficiente, potrebbe produrre gnocchi gommosi oppure gnocchi che si disfano in pentola.

Condiamoli con gli ingredienti giusti

Un consiglio per scegliere il condimento adeguato per gli gnocchi di patate dolci: meglio selezionare ingredienti più salati e pungenti. Altrimenti gli gnocchi potrebbero sembrare un po’ insipidi. Consigliati quindi i formaggi, soprattutto quelli mediamente stagionati, ma anche un bel sugo di pomodorini secchi e olive.

