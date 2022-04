La carota è un prodotto della terra molto apprezzato e utilizzato in diversissime pietanze. Averla sempre a disposizione, tutto l’anno, è una vera panacea per la cucina. Si utilizza per diverse pietanze come gli sformati, i soffritti per i sughi, le insalate e quanto altro.

Ma le possibilità di utilizzare le carote in cucina sono davvero tante. Si potrebbe preparare un buonissimo pane alle carote, uno sformato di carote al latte, una crema e vellutata di carote. Addirittura, con questo ortaggio dall’insolito colore arancione, si potrebbe fare un pesto. Anche preparare una pasta con le carote.

I dolci trovano spazio con delle carote glassate, delle torte, dei biscotti in pasta frolla, con la marmellata di carote ed agrumi. Sono davvero tanti gli utilizzi in cucina. Vale, allora, la pena conoscere come conservare le carote tutto l’anno.

Meglio farlo, quando si trovano nel loro periodo, per raccogliere queste radici e conservarle. Il sistema per avere tutto l’anno le carote è semplice.

Come conservare le carote tutto l’anno e averle a disposizione ogni volta che c’è bisogno per preparare sformati e insalate

Prima di tutto, ci procuriamo una buona quantità di carote, 2,5 kg. Dopo averle pulite raschiandole, le rapiamo con la solita macchinetta, mettendole in una ciotola abbondante.

Poi, rapiamo anche una testa d’aglio versandola sulle carote, insieme a un bel peperoncino piccante tagliuzzato. Aggiungiamo 2 cucchiai di sale, 2 cucchiaini di paprica e 2 di pepe nero. Mischiamo per bene in modo che tutti gli ingredienti si diffondano uniformemente. Tagliamo ora una buona quantità di prezzemolo e teniamolo da parte. Ci serviranno 3 boccali da 700 ml ben puliti, in cui metteremo dentro le carote. Sul fondo mettiamo una foglia di alloro secca. Raggiunta la metà del boccale con l’aggiunta delle carote, mettiamo uno strato di prezzemolo. Poi continuiamo a riempire di carote, pressando leggermente per non lasciare spazi. Riempiamo di olio i barattoli e aggiungiamo un cucchiaio di aceto di vino bianco per ogni barattolo.

Prendiamo ora una pentola capiente, per contenere i barattoli con dell’acqua. Al fondo sistemiamo un canovaccio o un asciugamani. Serve a non far rompere i barattoli sulla fiamma. L’acqua deve raggiungere la metà dei barattoli. Mettiamo il coperchio ai barattoli e lasciamo bollire per 20 minuti, in modo che si sterilizzino e si crei il sottovuoto. Verifichiamo che quest’ultimo sia ben riuscito, cercando di sollevare il coperchio. Se non ci riusciamo, allora il sottovuoto funziona.

Non ci resta che riporli in un luogo fresco e asciutto per conservarli circa un anno.

