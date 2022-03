Decorare gli spazi esterni di casa non è sempre un gioco da ragazzi. Bisognerà, infatti, studiare nei dettagli le piante migliori per i nostri giardini o terrazzi. La scelta è spesso dettata da alcuni fattori, come la posizione, il caldo o il freddo.

Dunque, prima di posizionare piante e fiori qua e là per gli ambienti è opportuno capire in che modo ricreare l’habitat ideale per farle crescere meglio.

Quindi, occorrerà anche conoscere le esigenze dei piccoli arbusti prima di acquistarli.

Detto questo, con qualche piccolo accorgimento possiamo abbellire gli spazi esterni con le piante in modo impeccabile. Talvolta, la scelta dei vegetali deriva anche da alcune piccole problematiche da risolvere. Ad esempio, schermare la visuale e proteggere la privacy da occhi indiscreti. A tal proposito, ecco la pianta dai fiori bellissimi, capace di proteggere dai vicini impiccioni.

Per decorare il proprio spazio esterno molto spesso si scelgono i gerani. Piante meravigliose, facili da coltivare e dai fiori colorati e simpatici. Non tutti sanno, però, che per infoltirli e averli belli e rigogliosi in primavera e per tutta l’estate è questa l’operazione da fare.

Quest’oggi, invece, mostreremo perché per abbellire giardini e balconi senza fatica bastano queste 3 meravigliose piante perenni con fiori stupendi che resistono al caldo

Occhio a queste 3 specie di vegetali che potrebbero cambiare completamente l’aspetto dell’ambiente esterno di casa.

Oltre all’edera (pianta per esterno per antonomasia), segnaliamo anche l’Eschinanto. Una varietà perenne e ricadente, bellissima. Ideale per coltivazioni in vaso, anche di piccole dimensioni. Fusti lunghi e legnosi, foglie verdi dalla forma ellittica e fiori dai colori sgancianti, come il rosso e l’arancio, riuniti in mazzetti profumati. Ha bisogno di poche cure. Tuttavia, in estate andrà protetta dal sole cocente. Inoltre, nei periodi più caldi, il terreno dovrà essere sempre umido. Ad ogni modo, l’Eschinanto è perfetta per decorare gli spazi esterni.

Il gelsomino Asiatico, conosciuto anche con il nome di “Summer Sunset”, è sicuramente uno degli arbusti sempreverdi più amati di sempre. Si adatta a climi caldi e freddi e in primavera regala una cascata stupenda di fiori dal bianco al rosa.

Infine, per abbellire giardini e balconi senza fatica anche la Dipladenia Sundaville è perfetta. Una sempreverde che produce fiori a forma di stella dai colori brillanti e intensi. A causa della sua capacità di arrampicarsi, per la Dipladenia Sundaville si consiglia un sostegno in legno, sopra il quale farla crescere. Si adatta al freddo e al caldo e decora gli ambienti in modo spettacolare.

