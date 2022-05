Nella scelta degli alimenti da comprare al supermercato dovremmo tenere d’occhio la freschezza e l’origine. Sappiamo, inoltre, che la dieta quotidiana dovrebbe essere varia. I nutrizionisti consigliano, infatti, di alternare le fonti di proteine, di vitamine e di altri elementi utili e una spesa accurata può aiutarci. Poi sta a noi cucinare i prodotti in modo saporito. Alcuni alimenti sono consigliati soprattutto per i loro benefici.

Tra i tanti, la sardina è un pesce azzurro reperibile tutto l’anno e costa poco. Questo prodotto ittico contiene vitamine come quelle del gruppo B e minerali come fosforo, potassio, calcio, sodio e magnesio. È importante la presenza degli acidi grassi omega 3, che potrebbero ridurre i livelli sia dei trigliceridi che del colesterolo nel sangue. In questo modo, potrebbe ridursi il rischio di malattie cardiovascolari. Le sardine, inoltre, potrebbero contrastare l’invecchiamento cellulare per la presenza di antiossidanti. Si preparano in molti modi e si trovano sul mercato fresche, sotto sale e anche sott’olio. Con queste ultime possiamo preparare un secondo gustoso.

Per abbassare colesterolo e trigliceridi ecco un pesce che costa poco e una ricetta veloce con pomodoro e altro

Per preparare dei fagottini per 4 persone occorrono:

12 sardine sott’olio;

12 fette di pancarrè;

120 g di formaggio tipo fontina o svizzero;

200 ml di latte;

120 g di farina;

2 uova;

2 cucchiai di olio di semi di soia o extravergine d’oliva;

alcune foglie di basilico;

maggiorana;

50 g di pomodori pelati;

50 g di funghi champignon;

sale e pepe.

Prendere le sardine, scolarle e togliere la lisca. Tagliare in due le fette di pancarrè, in modo da ottenere due rettangoli. Tagliare anche il formaggio finemente e mettere da parte. In una terrina sbattere le uova con un po’ di latte, un pizzico di sale e di pepe. Ora bagnare una metà alla volta di pancarrè nel latte rimasto, strizzarla un po’ e passarla nella farina. Su ogni fetta mettere un filetto di sardina, il formaggio, una fettina di champignon, un po’ di pomodoro, mezza foglia di basilico, un pizzico di maggiorana, sale e pepe. Chiudere il tutto con l’altra metà di pancarrè e passare il fagottino ottenuto nell’uovo sbattuto. Friggere velocemente nell’olio caldo. Impiattare tre fagottini a persona, arricchendo il piatto con un po’ di insalata.

In conclusione, per abbassare colesterolo e trigliceridi le sardine potrebbero rivelarsi utili. Possiamo mangiarle in tanti modi, anche con questa semplice ricetta.

