Gli ortaggi della stagione estiva sono numerosi, colorati e ci permettono di preparare sfiziosissime ricette. Con le verdure realizziamo contorni gustosi, ma le usiamo anche per arricchire primi piatti o per preparare pietanze complete. Pensiamo ad esempio alle verdure ripiene che possiamo realizzare con farciture golosissime. I peperoni sono ortaggi che spesso facciamo ripieni e sono uno dei grandi classici della cucina della tradizione. Anche se molti li trovano pesanti, ci sono diversi modi per rendere i peperoni più leggeri e digeribili. Se l’idea di accendere il forno ci tormenta, non dobbiamo temere: con questa ricetta servirà soltanto usare una padella. Per farcirli possiamo provare moltissime combinazioni di ingredienti e spesso per renderle un gustoso piatto unico usiamo tonno, carne e riso. Oggi invece per farcire i peperoni useremo prodotti dal sapore irresistibile e fresco che siamo certi conquisteranno tutti in un attimo.

Ingredienti

4 peperoni lunghi;

250 g di ricotta;

12 olive denocciolate;

un mazzetto di prezzemolo;

un cucchiaino di capperi;

1 spicchio d’aglio;

sale q.b.;

30 ml di olio EVO.

Peperoni ripieni senza carne né uova da preparare velocemente in padella

Laviamo con cura i peperoni e rimuoviamo la calotta tagliandola con un coltello. Eliminiamo i semi e i filamenti interni facendo attenzione a non danneggiare i peperoni. Mettiamo in un mixer le olive, i capperi, lo spicchio d’aglio e il prezzemolo dopo averlo lavato. Frulliamo ad immersione gli ingredienti in modo grossolano.

Trasferiamo il composto ottenuto in un recipiente ed uniamo la ricotta priva del suo siero. Insaporiamo con un pizzico di sale ed amalgamiamo per bene il tutto. A questo punto, possiamo farcire i nostri peperoni.

Possiamo usare un cucchiaio oppure un sac-à-poche. Riempiamo i peperoni, versiamo in padella dell’olio extravergine d’oliva e facciamolo scaldare. Quando l’olio sarà caldo, adagiamo i peperoni in padella e facciamoli cuocere a fiamma moderata con il tegame coperto per 15 minuti. Giriamo delicatamente i peperoni e terminiamo la cottura facendoli cuocere per altri 15 minuti senza coperchio. Serviamo i peperoni ben caldi per poter assaporare pienamente tutto il sapore e la cremosità della farcitura.

Consigli

Buonissimi questi peperoni ripieni senza carne né uova da preparare velocemente senza usare il forno. Possiamo decidere di sbollentare per 5 minuti i peperoni dopo averli puliti. Così, i tempi di cottura in padella si ridurranno notevolmente e risulteranno più digeribili. In alternativa, se non vogliamo usare la padella possiamo cucinarli al microonde. In questo caso, dovremo sistemarli in una teglia per la cottura al microonde ed impostare la potenza a 800 watt. Facciamoli cuocere per 3 minuti, giriamoli e continuiamo la cottura per altri 2 minuti. Questa pietanza si conserva in frigorifero per 2 giorni dentro un contenitore ermetico. Una volta freddi, possiamo anche decidere di congelarli e conservarli al massimo per un mese.

Lettura consigliata

Lasagne estive fredde senza besciamella da preparare con le zucchine