I nostri amici animali sono i veri pupilli della casa. In men che non si dica conquistano il nostro cuore con la loro simpatia. Ovviamente, non sempre si fanno apprezzare in tutto e per tutto. Capita che combinino qualche marachella, come fare pipì in luoghi inappropriati della casa. Ma, dopo tutto, possiamo tollerare anche questi comportamenti, soprattutto se basta un pizzico di educazione per farli smettere.

Se abbiamo un cagnolino che gironzola per casa, sapremo che vi sono dei periodi dell’anno in cui potrebbe soffrire il clima estremo. L’estate è uno di questi: le temperature torride, che danno fastidio pure a noi, potrebbero far soffrire Fido. La notte, in particolare, è un momento delicato in cui bisognerebbe tutelarsi a dovere.

Ecco perché potremmo adottare qualche astuzia per tenere il cane al fresco. Basteranno pochi stratagemmi per far sentire meglio il nostro peloso e, di conseguenza, dormire sonni tranquilli anche noi.

Un problema condiviso

L’afa e l’umidità in eccesso non fanno bene a nessuno. Né a noi né ai nostri cani, che patiscono ugualmente l’innalzamento delle temperature. Alcune razze, poi, fanno veramente una faticaccia a sopportare il caldo. Tra le più sensibili vi sono le cosiddette “brachicefale”. Carlino e Boxer sono tra queste e il loro muso schiacciato di certo non li aiuta a respirare meglio.

Potrebbero trovarsi facilmente in difficoltà anche Volpino, Bovaro del Bernese e Chow Chow. Una buona prevenzione, come spesso accade, potrebbe rivelarsi l’arma migliore per aiutarli a riposare decentemente. Dunque, vediamo subito cosa fare.

Qualche astuzia per tenere il cane al fresco di notte quando fa caldo

Per iniziare, potremmo dare una mano a Fido facendolo sentire a suo agio per terra. I cani adorano sdraiarsi sul pavimento, ma è necessario che questo sia il più fresco possibile. Per agevolare il tutto, potremmo tenere le tapparelle semichiuse e le tende abbassate in stanza durante il giorno. Le piastrelle si rinfrescano in fretta. Nel caso non le avessimo, stendiamo un asciugamano umido dove il cane va a dormire.

Un’altra mossa astuta che potrebbe aiutare anche noi è tenere acceso il ventilatore la notte. Posizioniamolo nei dintorni di Fido, per fargli aria. Nel caso non lo gradisse o cercasse di aggredirlo, non esitiamo a spegnerlo.

Un altro modo per migliorare la condizione del cane e liberarlo dal caldo è, naturalmente, bagnarlo all’occorrenza. Non serve fargli un bagno vero e proprio; basterà dargli una rinfrescata in punti specifici del corpo. Anche la spazzolatura è un procedimento da non sottovalutare. Così facendo, elimineremo il pelo in più che potrebbe trattenere il calore, tenendo il manto sempre in ordine.

