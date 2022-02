Tutti i giorni, cucinando, sporchiamo i fornelli della cucina. Questo significa che dobbiamo trovare un metodo efficace per pulirli ogni volta. Per pulire il piano in acciaio dei fornelli, basta una passata di spugna e un po’ di sgrassatore. Ben più difficile, invece, è pulire i bruciatori (i dischi da cui esce la fiamma).

I bruciatori sono la parte più sporca dei fornelli, perché costantemente rovinati dalla fiamma e anche perché spesso dimentichiamo di pulirli. Eppure, per far splendere i fornelli è necessario che anche i bruciatori splendano. Ci sono diversi metodi e rimedi naturali per pulire i bruciatori dei fornelli. Oggi ne vediamo uno poco utilizzato ma davvero efficace, che li tirerà a lucido in meno di 3 minuti.

Tirare a lucido i bruciatori del piano cottura con la tecnica dell’ammollo

Detersivi a parte, quasi tutti tendono a pulire i bruciatori della cucina con la tecnica dell’ammollo. Può essere una buona soluzione, sebbene sia un po’ laboriosa e ci costringa ad attendere un po’ di tempo.

Per prima cosa, togliamo i bruciatori dal piano cottura. Ora prendiamo una grande bacinella (di quelle che utilizziamo per ritirare i panni dalla lavatrice). Riempiamo la bacinella di acqua, a cui aggiungiamo anche del bicarbonato e del sapone per i piatti. A questo punto mettiamo i bruciatori in ammollo nella bacinella, dove li dobbiamo lasciare per circa un’ora.

Passato il tempo necessario, gettiamo via l’acqua e recuperiamo i bruciatori. Prendiamo una spugna abrasiva e cominciamo a strofinare con energia. L’ammollo dovrebbe aver ammorbidito lo sporco, che ora dovrebbe andar via con una passata di spugna.

Ma se vogliamo far risplendere i bruciatori in meno di 3 minuti, è meglio seguire quest’altro metodo.

Per far splendere i fornelli non servono aceto o bicarbonato ma un sacchetto di plastica e quest’ingrediente naturale

Il rimedio più efficace per far risplendere i bruciatori dei fornelli è la soda caustica. Questo prodotto, il cui nome chimico è idrossido di sodio, è particolarmente indicato per svolgere molte pulizie di casa.

Per pulire i bruciatori dei fornelli, avremo bisogno di 25 grammi di soda, un litro di acqua e un sacchetto di plastica. Togliamo i bruciatori dal piano cottura e infiliamoli nel sacchetto. Ora, sciogliamo i 25 grammi di soda (circa un cucchiaio colmo) nel litro d’acqua. Quando la soluzione sarà ben diluita, versiamola nel sacchetto con i bruciatori. Chiudiamo il sacchetto e agitiamo un po’. Lasciamo i bruciatori in ammollo per 3 minuti, dopodiché tiriamoli fuori dal sacchetto, più puliti che mai.

